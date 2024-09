Si hay unos premios que mueven por completo a la cultura pop son sin duda los MTV VMAs. Esta gala junta al talento mundial dejando momento icónicos que perduran en la memoria de todos los fans.

Los looks durante este evento no se queda atrás, cada año la alfombra del evento, la cual este año es negra, derrocha estilo y belleza por parte de los grandes protagonistas de la noche que conocen bien la definición de la célebre frase dress to impress.

La alfombra empezó fuerte con la llegada de la colombiana más importante del momento. Karol G lució impresionante con un vestido de escote profundo de color amarillo y blanco con detalles naranjas, los cuales simulaba una llama de fuego. Este modelo acentuaba su figura y fue acompañado por brazaletes dorados. En cuanto a su maquillaje y peinado, la cantante colombiana optó por lucir su pelo rubio suelto, los pómulos con bastante rubor y un labio rojo que no podía pasar desapercibido por nadie.

Si hay algo que cautiva de estos premios es la diversidad de los artistas. Desde Tailandia y siendo una de las estrellas más grandes del K-pop, Lisa se presentó con un vestido rosa pálido de corsé con transparencias, mangas largas y una capa sobre su cabeza. La tailandesa ofreció una cátedra de elegancia y sensualidad, algo que ha marcado se estilo en los último años.

La mexicana DANNA no solo se caracteriza por una voz como pocas, sino por su sentido de la moda siempre atinado para toda ocasión. Este buen ojo para el estilo la ha llevado a ser considerada un fashion icon en Latinoamérica y el mundo. Para la gala de los VMAs donde se encargará de copresentar, la cantante actriz se decantó por un vestido negro ajustado y largo hasta los tobillos, combinado con una capa amarilla con detalles negros para dar ese pop of color que la hizo resaltar.

Este año ha sido sin duda el año de Chappell Roan. La joven de 26 años ha sorprendido al mundo entero con su talento y su estilo singular que la hace resaltar. Durante la gala, Roan se presentó con un estilo gótico conformado por un vestido tipo toga color café con transparencias, acompañado de una capa verde musgo con detalles dorados y un collar con una cruz. El look lo complementó con un maquillaje de ojos ahumado y un recogido dejando mechones de cabello suelto en su rostro.

Por su parte, Sasha Colby demostró que a veces más es más. Con un look extravagante, la estadounidense deslumbró a todos los presentes durante la alfombra roja de la premiación. Con un vestido de malla negra con pliegues y transparencias acompañado por unos colgantes largos que caían sobre sus hombros y un recogido extravagante de pelo completo. Colby sabe perfectamente que los VMAs son el lugar perfecto para lucirse.

Un ícono de época que ha sabido trascender es Cyndi Lauper. La cantante se presentó a los premios en un traje blanco y negro de escote pronunciado, el cual hacía juego con su cabello blanco. El maquillaje resaltaba los ojos de Lauper y como accesorio unas argollas plateadas.

Anitta dejó con la boca abierta a todos con un look que si una novia lo usara, sería sin duda una novia cero conservadora. Con un vestido corto, blanco y ajustado combinado con una capa y medias altas, además de un maquillaje que la hacía ver espectacular. Un outfit atrevido como solo ella lo sabe lucir.

Aquí te dejamos otros looks de la noche.