Una de las voces más impresionantes en la historia de la música la tiene el cantautor Andrea Bocelli. Este legendario italiano se destaca por la calidad y suavidad de su voz, que le permite alcanzar tonos que pocos tenores han conseguido en la música.

Pero más allá de su talento como cantante, también es conocido por su ceguera. Pero aunque muchos creen que nació invidente de nacimiento, entre otros mitos, lo cierto es que perdió la vista por un accidente que sufrió de niño. Así lo ha contado él mismo de forma conmovedora.

En 'Andrea Bocelli: Because I Believe', un documental que fue lanzado el pasado 7 de septiembre durante el Festival de Cine de Toronto, Bocelli aclara los detalles en su niñez que hicieron que el talentoso vocalista quedara totalmente ciego.

En el documental Bocelli lleva al público por las principales experiencas de su vida. Desde su salto al estrellato, firmando su primer contrato con Sugar Music posterior a ser descubierto tocando en locales o bares de la localidad. Como saltó a la fama al interpretar "Il Mare Calmo Della Sera' durante la edición 44 del Festival de la Canción de SanRemo, donde inició una carrera que ha llevado al cantante a recorrer el mundo con su voz.

¿Cómo perdió la vista Andrea Bocelli?

Según contó, al nacer los doctores lo diagnosticaron con una fuerte miopía. De hecho, en el film cuenta los vagos recuerdos que tenía de niño en referencia a sus visiones.

"Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?", dijo.

Luego su hermano cuenta como el artista fue años fue operado 13 veces cuando tenía apenas 3 años, para intentar resolver un glaucoma congénito, algo que para Bocelli "fue una tortura".

Un terrible accidente

La discapacidad casi total en la vista de Bocelli lo obligó a mudarse a los siete años a un internado para personas con problemas de la vista, pues las escuelas de su localidad no lo recibían. Esto lo distanció de su familia, a la que solo podía ver una vez al mes.

Tras pasar años ahí recibiendo su educación, en el documental se revela cómo ocurrió el percance que acabó totalmente con la vista de la estrella de la música.

"En el internado, solíamos jugar al fútbol y un día me tocó ir al arco. No sé por qué, porque yo no había atajado nunca", explicó. "Y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser arquero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia. Fue entonces cuando cayó la oscuridad", señaló al respecto.

Aunque el golpe fue clave para terminar de dañar la visión de Bocelli, especialistas y médicos que seguían el caso aseguraron que el golpe de la esférica sólo terminó acelerando un proceso que era era inevitable y que ocurriría en poco tiempo.

Lo destacable es que sin importar las limitaciones que ha enfrentado en su vida Bocelli a sus 65 años sigue siendo un pionero de la música clásica, además de prestar su voz para óperas, conciertos y hasta música pop.