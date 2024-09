El lunes 9 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en la televisión hispana de Estados Unidos, luego de que Jorge Ramos diera a conocer que había llegado a su fin su era como presentador de noticias de Univision, cadena en la que trabajó a lo largo de 40 años, de los cuales 38 fueron encabezando el noticiero principal.

Los motivos de su partida son desconocidos, pero si algo sí se sabe es lo querido que era entre sus compañeros de profesión, como es el caso de María Elena Salinas, con quien vivió grandísimos, peor también tristes momentos.

La dupla conformada por estos periodistas es una de las más recordadas dentro del departamento de noticias de Univision, al haber trabajado por más de 30 años juntos e informando a la comunidad hispana sobre el acontecer nacional e internacional.

Así fue su primer adiós

A pesar de lo bien que lo hacían juntos, nada en esta vida es eterno y en el 2017 siguieron sus caminos por separado. Él se quedó en Univision, mientras que ella fue en busca de nuevos aires, produciéndose ahí la primera de tantas y muy emotivas despedidas.

"Hola María Elena. ¿Cómo estás? Estoy exactamente en el lugar donde hicimos juntos el noticiero durante muchísimos años. Imagínense lo que es estar juntos no 5, ni 10, ni 20, sino más de 30 años. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo María Elena y yo. Ahora que fue Día de Acción de Gracias, yo quería agradecerte a ti María, por aguantarme tanto. Te voy a extrañar", se oye en un mensaje que se emitió en 'Despierta América' y en el que Ramitos, como ella le decía de cariño, la despidió el 1 de diciembre de 2017.

Su relación iba más allá de la pantalla

Además de las palabras que le dedicó al aire, Jorge Ramos también le escribió una carta de agradecimiento por todo lo que vivieron juntos, dejando en claro que su relación no solo fue cordial frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, con todo y que ella con frecuencia se confundía y le decía Jorge Salinas, en lugar de Jorge Ramos.

"María Elena fue una de las primeras personas que me dio la bienvenida cuando empecé a trabajar como reportero local en la estación de Univision en Los Angeles en 1984. Me decía 'Ramitos' y yo a ella 'Salinas'. Nada cambió cuando empezamos a hacer juntos el noticiero a nivel nacional. Solo dejamos California para irnos a vivir a Miami. Y llevamos tantos años como pareja al aire que algunas veces la gente se confunde y me llama Jorge Salinas. Eso siempre me divierte", escribió en una carta publicada en el portal de Univision.

Así ella lo despidió tras anunciar su adiós a Univision

Aquella fue solo la primera de muchas despedidas, pues ahora en el 2024 le tocó a ella decir adiós a quien fuera su compañero de fórmula, con quien se formó profesionalmente y con quien en los comerciales hablaban de todo, incluidos temas familiares, pues forjaron una más que cercana relación.

"Bienvenida a la libertad, Ramitos", publicó María Elena Salinas en el video de despedida del presentador tras 40 años en la señal.

Las fotos del recuerdo no podía faltar

Días después de ese adiós, María Elena Salinas, con pretexto del tbt, viajó al pasado y recordó todo lo que él y ella hicieron juntos en sus años como una de las duplas de noticias más queridas de la televisión hispana.

"En este retrojueves me regreso décadas con recuerdos de los mas de 30 años que compartí con Jorge. Nos vimos crecer como personas y como periodistas. Lo vi brillar, luchar por sus derechos y los derechos de los demás, siempre en busca de la verdad. Recorrimos el mundo, cubrimos guerras, elecciones, moderamos debates y vimos nacer y crecer a nuestros hijos. La ultima foto es el día que yo anuncié que me iba de Univision hace 7 años. Me puso la mano sobre el hombro y me dijo que era muy valiente. Ahora que le toca a él, le digo lo mismo. Ramitos tu legado esta cimentado, haz dejado huella como tanto deseabas. Que bueno que lo pude ver y vivir de cerca", se lee en sus muy emotivas palabras.