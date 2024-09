Una de las bandas latinoamericanas más longevas y exitosas es indudablemente 'Los Tigres del Norte'. Con más de 50 años de trayectoria en la música, este grupo conformado por Jorge, Hernán, Eduardo, Luis Hernández y Óscar Lara ha sumado un sinfín de premios y reconocimientos.

Aunque la música del grupo está inspirada en diversas historias, ninguna tan curiosa como la anécdota detrás del nombre del grupo.

Contrabando Y Traición - Los Tigres Del Norte



Este corrido cuenta la historia de una pareja que trafica droga a Estados Unidos. Lanzó a Los Tigres del Norte al estrellato, pero también fue criticado por ser de las primeras canciones en popularizar el tema del narcotráfico. pic.twitter.com/agmyVo3WW6 — Nata Montana (@DonNatanaelCan0) August 16, 2024

Según han comentado sus miembros en diversas entrevistas, este proyecto surgió como una forma de ayudar económicamente a su familia. Los en ese entonces jóvenes se dedicaban a tocar en un pueblo llamado Los Mochis, para luego trasladarse a Mexicali, Baja California. Durante todo este tiempo no contaban con ningún nombre que los identificara, sin embargo, esto cambiaría cuando consiguen su primer trabajo fuera de México.

Cuando se encontraban realizando el trámite de los permisos para que pudieran entrar a Estados Unidos, el agente migratorio que los atendió les preguntó si su agrupación musical ya tenía un nombre. Los jóvenes músicos, quienes no superaban ni los 20 años, le respondieron que no y que podían llamarlos como ellos quisieran. Ante esto, y debido a sus edades, el agente se refirió a ellos como "The little tiggers from the noth". Jorge y los demás integrantes no tuvieron ninguna objeción y aceptaron el nombre.

@radioacktiva Así nacieron Los Tigres del Norte 🐅 reviva la entrevista completa en el canal de YouTube Radioacktiva Colombia 🎉💻 Emoji 🧡 si cree que son unos verdaderos rockstars #radioacktiva #elgallo #lostigresdelnorte ♬ sonido original - Radioacktiva

Sin embargo, al momento de llenar los formularios que les permitiera cruzar la frontera, el agente migratorio les dijo que no les iba a poner 'los tigritos', debido a que aún eran muy jóvenes e iban a seguir creciendo, hecho que haría que su nombre y su imagen no congeniaran en algún punto. Fue así como optó por ponerles 'Los Tigres del Norte', bautizando oficialmente a esta mítica banda.

Según cuentan los músicos, jamás volvieron a ver al "americano" (como ellos mismos se refieren a este personaje) que los bautizó. Sin imaginar lo lejos que podían llegar y en lo grandes que se convertirían, este personaje desconocido sería el encargado de nombrar a una de las bandas mexicanas y latinoamericanas más emblemáticas de todos los tiempos, marcando un legado único y dejando consigo una anécdota tan curiosa y peculiar, digna del trabajo realizado por esta agrupación mexicana.

Los más grandes éxitos de 'Los Tigres del Norte'

'Los Tigres del Norte' son leyendas del norteño, y a lo largo de su carrera han lanzado éxitos que han marcado generaciones. Canciones como 'La Puerta Negra', 'Jefe de Jefes' y 'Contrabando y Traición' no solo cuentan historias potentes, sino que han convertido a la banda en pioneros del "narcocorrido".

Con su estilo inconfundible, han sabido conectar con la realidad de la gente y mantenerse vigentes, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Siguen siendo un referente en la música latina, trayendo las raíces mexicanas al presente.