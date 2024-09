El cantante mexicano Christian Nodal no pudo contenerse ante los ataques que ha recibido en redes sociales por no felicitar en su primer cumpleaños a Inti, hija que el sonorense tuvo con la cantante argentina Cazzu cuando eran una de las parejas más célebres del espectáculo.

Nodal viajó a Argentina a celebrar el primer cumpleaños de la pequeña, pero al no publicar ninguna imagen del evento, los comentarios no se hicieron esperar. Él se ve que ya no tiene paciencia.

Te puede interesar: Cazzu celebra el primer cumpleaños de Inti con un carnaval de colores pastel y Christian Nodal

Fiel a su estilo, el intérprete de 'Botella tras botella', no se aguantó las ganas de quedarse callado ante los señalamientos de que supuestamente no quiere publicar una foto o un mensaje dedicado a la pequeña, por lo que hace unas horas, compartió un video donde arremete fuertemente contra las personas que lo critican, asegurando que: "No tiene estómago" para exponer a su hija a los ataques en redes.

"Ya andan con qué por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus redes sociales. Yo soy bien consciente, hablo de los medios más prestigiados, hasta los más bajos, influencers payasos, hasta los reales. Cómo usan una imagen de mi hija para decir: 'este cabrón no quiere pagar manutención. Se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos'", inició el cantante.

"Un post, así se haga con todo el corazón, así se haga con toda la mejor energía se hace un mierdero en los comentarios, por qué voy a exponer a mi hija a eso. Yo no quiero, si los demás lo hacen, está bien, yo no tengo estómago para eso", agregó.

Christian Nodal aseguró que lo más importante para él, antes que cualquier publicación en redes sociales, es el intentar estar presente en todos los momentos de Inti, además de que su hija sepa que él debe volar muchas horas para pasar tiempo con ella y que debe trabajar muy fuerte para que a la pequeña no le haga falta nada.

"Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que siempre vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella.

Antes de la separación de Cazzu, Nodal tenía sus redes sociales llenas de fotos con la pequeñita, pero archivó casi todas las imágenes.

No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, para que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post", aseguró.

Para finalizar, Christian Nodal pidió a la gente que "no se metan" en estos temas que involucran a la bebé, quien el pasado 14 de septiembre, apenas cumplió un año de vida.