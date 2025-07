Elizabeth Gutiérrez está de vuelta. Después de años alejada de los foros, la actriz estadounidense de raíces mexicanas regresa con fuerza a la televisión con Velvet: El nuevo imperio, y lo hace con algo más que un personaje glamoroso: tiene un objetivo claro. Quiere actuar en inglés. Y aunque la meta suena lejana, ella lo dice con una sonrisa segura: "Ese siempre fue mi plan y mi sueño".

Te puede interesar: No solo es Karol G con 'Tropicoqueta¡, Telemundo también desdibuja la lista entre las telenovelas y la música

Tras una pausa prolongada para dedicarse a la maternidad, Gutiérrez vuelve a escena en la producción de la cadena Telemundo, su casa profesional, con un papel hecho a su medida: Sara, una mujer de carácter indomable, viajada, amante de la moda y sin filtros. Un rol que, según cuenta, disfrutó intensamente.

"Cada que vestían a Sara yo era como que 'wow, ¡qué belleza!'", dice en entrevista con ENSTARZ. "Cada pieza era más linda que la otra y me divertí mucho. ¿Qué mujer no le gusta vestirse así, linda todo el tiempo?".

Sara no es la típica villana, ni la heroína. "No la considero mala", aclara. "La considero un poco ruda, egoísta... una niña con todas las posibilidades del mundo que está acostumbrada a tener lo que ella quiere, pero no mala."

@telemundo Luces, cámara… y mucha intriga 😏 Elizabeth Gutiérrez entra en escena en #VelvetElNuevoImperio y las cosas no volverán a ser iguales 🎥✨ ♬ sonido original - Telemundo

Un regreso sin miedo

Elizabeth reconoce que este proyecto marca su retorno formal a la actuación, y que está lista para lo que venga. "Definitivamente esto marca mi regreso", afirma. "Y quiero seguir. Quiero seguir haciendo muchas producciones, a ver a dónde me lleva la vida, a ver qué personajes me lleva a hacer. Yo fascinada de la vida, sin límites."

Su emoción es evidente. "Me siento muy afortunada de que el público todavía me quiera, me pida, me dé tanto cariño, me acepte. Eso creo que es lo máximo para mí, lo más importante a la hora de interpretar a este personaje".

Pero para ella, volver a actuar no es como arrancar desde el principio. "Yo digo que no estoy empezando de cero, sino que estoy empezando desde mi experiencia. Así que estoy tomando toda mi experiencia... y palante."

Gutiérrez inició su carrera en 2003 tras participar en el reality Protagonistas de Novela, donde se dio a conocer tanto por su carisma como por su vínculo con William Levy, el padre de sus dos hijos Christopher y Kailey, con quien mantuvo una relación de dos décadas.

Su primer gran papel llegó en 2005 como antagonista en Olvidarte jamás, seguido de protagónicos en telenovelas como Acorralada (2007), El rostro de Analía (2008) y El fantasma de Elena (2010), todas bajo la cadena Telemundo. Reconocida por su presencia fuerte y su estilo elegante en pantalla, Gutiérrez se consolidó como una de las actrices más populares del drama latino en Estados Unidos, antes de poner en pausa su carrera para enfocarse en su maternidad y vida personal.

Separada de Levy y con los hijos ya grandes, ella viene con todo.

Aunque el público latino la ubica por sus telenovelas, Elizabeth nació y creció en Estados Unidos. Su primer idioma es el inglés, y hoy más que nunca quiere regresar a ese terreno.

"Me encantaría hacer algo en inglés, porque creo que me siento más cómoda hablando en inglés", confiesa. "Cuando conozco a alguien y habla inglés, inmediatamente empiezo a hablar inglés y agarro de ahí".

El dominio del idioma no es algo reciente. "Llegué a Miami hace como 20 años, y mi español no estaba tan fluido como lo está ahora", recuerda. "Ese siempre fue mi plan y mi sueño: empezar en el mundo en español, latino, y después irme a hacer cosas en inglés. Pero bueno, tú haces planes y la vida te lleva por donde quiere llevarte".

Hoy está abierta a todo. "Estoy dispuesta, no importa, feliz de poder tener esta bendición de poder regresar".

Nunca se desconectó del todo

Aunque estuvo fuera de las pantallas, Elizabeth nunca desapareció del todo. Las redes sociales fueron su puente con el público. "Esa es la bendición de las redes sociales, ¿no? Que aunque estaba fuera de la pantalla, siempre estaba conectada con mi público".

Read more 'Velvet El Nuevo Imperio' de Telemundo con la crema y nata de los actores de la televisión en español del mundo 'Velvet El Nuevo Imperio' de Telemundo con la crema y nata de los actores de la televisión en español del mundo

Y añade: "Creo que yo como persona, como mujer, necesitaba eso. Porque esto es parte mío también. No puedo negar que esta soy yo. Entonces, creo que era una forma de que mi persona estuviera conectada con mi carrera".

Su presencia digital, aunque discreta, fue constante. "Funcionó perfectamente bien, porque realmente nunca me fui por completo. Siempre estaba conectada de algo".

Durante años, su trabajo como actriz se detuvo. No por escándalo, ni por caída profesional. Se detuvo porque eligió ser mamá a tiempo completo. Y aunque eso implicó dejar oportunidades, no lo lamenta.

"Para mí ha sido una bendición poder regresar", dice. "Como alguien que paró su trabajo pagado... porque uno trabaja más que si le pagaran siendo mamá... es muy emocionante poder ver los retornos y demostrarles a otras mujeres que sí se puede".

Y lo dice con emoción sincera. "Cada vivencia la llevas a la pantalla. Es genial poder hacer eso".

¿Qué sigue?

Cuando se despide, lo hace agradeciendo el tiempo y la oportunidad. Pero también deja entrever que lo que viene podría sorprender.

"Estoy fascinada con la vida, con ganas de probar nuevos personajes y nuevas oportunidades", dice. "Feliz de trabajar en cualquier proyecto: en español, en inglés, en chino, ¡en lo que sea!"

Más allá de Velvet, su deseo de actuar en inglés no es un capricho reciente, es una meta de largo aliento. Y esta vez, sin presiones externas, sin silencios, sin pausas... está lista para cumplirla.