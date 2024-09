De todos es conocida lo complicada que ha sido la vida para el exboxeador mexicano Julio César Chávez, quien no solo ha tenido que lidiar con sus fantasmas del pasado, como sus adicciones, sino que también con diversos conflictos familiares.

Los problemas más grandes han sido con Julio César Chávez Jr., uno de sus hijos, quien también cayó en malos pasos, los que llevaron al 'César del Boxeo' a imaginar lo peor, incluso llegó a pensar en que podía quitarse la vida.

Sobre este tema, el también comentarista deportivo abrió su corazón y se sinceró sobre lo mucho que le dolió que su hijo no solo no se dejara ayudar por él, sino que le pusiera una restricción para que no pudiera acercársele, pero a él, en palabras textuales, le valió, y puso en peligro su libertad, pues pudo ser detenido por las autoridades de Estados Unidos.

En el podcast 'Luchando por un Sueño', encabezado por Latin Lover, pero también en una entrevista con ESPN, donde se sinceró sobre lo mal que la pasó, a tal grado de que llegó a pensar que un día recibiría una llamada diciéndole que su retoño había muerto.

"Andaba muy sensible en esos días, esperando que me hablaran del otro lado para decirme que Julio se había muerto", se sinceró en la entrevista que otorgó a ESPN en medio de la promoción de su reality 'Los Chávez'..

Pensó que una mala decisión podría dejarlo sin familia

En la misma conversación detalló que no solo llegó a pensar en perder al Jr., sino que también en que, una mala decisión suya, desencadenara en un distanciamiento con Omar y Cristian, quienes le recriminaban que no fuera por su hermano en Estados Unidos, a pesar de estar al tanto de lo mal que la estaba pasando.

"Imaginate, Omar y Cristian no me hablaban porque no iba por su hermano. Se me hace un nudo en la garganta, me decían: 'Papá, papá, ve por Julio. Tienes que ir por mi hermano, va a morir'. Lógicamente no era fácil para mí. En México fácil lo agarro, pero en Estados Unidos, donde las leyes son diferentes, donde si agarras a tu hijo te meten a la cárcel, te quitan la visa. El cabrón ya me tenía restringido, ya se la sabía, me tenía entre la espada y la pared", compartió sobre aquel episodio tan duro que vivió como padre.

Violó las restricciones que le pusieron

En otra entrevista detalló que las advertencias de su hijo y el amor de padre lo llevaron a arriesgar su libertad en repetidas ocasiones, pues, a pesar de la orden de restricción del Jr., fue en repetidas ocasiones a Los Ángeles para sacarlo del hoyo en que estaba metido.

"Yo fui por mi hijo Julio muchas veces a Los Ángeles y me lo traje por mis pantalones, con la condición de que me podían quitar la visa, aunque fuera su papá. Allá en Estados Unidos si tu hijo te pone un hasta aquí, no puedes ni siquiera acercarte a su casa. Así de cabrón estaba mi hijo porque yo ya había ido por él varias veces a traérmelo Me puso una restricción y me valió madre, me lo traje como tres veces y la Policía no me arrestó porque me conocen: 'Julio, cabrón, por favor'. Imagínate cómo estaba sufriendo yo, cómo sufría. Fueron momentos bien cabrón, la neta, muy difícil porque este cabrón tiene una arma en su casa que se fuera a dar un balazo", se lamentó en la plática que tuvo con Latin Lover.

A pesar de sus diferencias, hoy la relación entre padre e hijo vive mejores tiempos, tan es así que Julio César Jr. forma parte de la serie de su familia, la cual está dando muchísimo de qué hablar por los secretos que ahí se cuentan.