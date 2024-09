El programa 'Despierta América', de la cadena Univision, es conocido por su contenido sobre lo más reciente de las noticias y lo mejor del entretenimiento, incluyendo: chismes, juegos, concursos, consejos útiles, y por contar con la presencia de grandes invitados.

Durante una de las dinámicas del show, los conductores echaron a volar su imaginación y aprovecharon para hablar respecto a ¿quién sería el famoso con el que les gustaría compartir un vuelo de avión? Francisca Lachapel, con la chispa que la caracteriza, fue la única de los panelistas que mencionó al candidato republicano por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Con cuál famoso les gustaría encontrase?

Satcha Pretto

"En un vuelo corto me gustaría sentarme con Chris Hemsworth, en uno largo no, porque me quedaría dormida y voy a ir cabeceando", dijo la española entre risas, mientras Alan Tacher le decía: "Pero seguramente te quedarías dormida en su hombro".

Alan Tacher

"Yo creo que yo preferiría viajar con alguien así como Warren Buffett o Jeff Bezos, gente que te pueda dar consejos de cómo llegar a ser tan exitoso".

Karla Martínez

"Sabes quién me gustaría, que ya en paz descanse. Sería con Juan Gabriel, y me iría cantando con él todo el vuelo".

Maity Interiano

"Para un vuelo, debería ser un famoso con el que pueda chismear, alguien así como las Kardashian, para preguntarles cosas como: ¿Qué llevan en su cartera? ¿Si la ponen en el piso cuando viajan? O ¿Si se echan crema en el avión? También me gustaría viajar con JLo".

Chef Yisus

"Yo creo que, aunque en paz descanse también, sería con mi colega Anthony Bourdain, fue un chef muy reconocido que tenía conocimiento en cantidad".

Francisca Lachapel

"A mí tal vez con Donald Trump para decirle que me explique por qué dijo ese comentario de los gatos y los perros, y lo haría yo sentada con mi perrito al lado", enfatizó la dominicana.

El comentario de Donald Trump sobre los inmigrantes

Hace unos días, durante un debate con Kamala Harris, Trump sacó a relucir un rumor extravagante que ha circulado en Internet, donde se dice que, supuestamente, los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, han secuestrado a las mascotas de los vecindarios para comérselas.

"Muchas ciudades no quieren hablar de eso porque les da mucha vergüenza. En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí", dijo Trump.

La alegación citada por Donald Trump de que inmigrantes haitianos se estaban comiendo los gatos en Ohio, fue desmentido por la mujer que inició el rumor en Facebook y quien añadió que no tenía ninguna prueba de que eso hubiera sucedido.



