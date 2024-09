La telenovela 'Dos Mujeres, Un Camino' hizo historia en 1993 y sigue dando de qué hablar, más de tres décadas después.

La historia de un camionero que debe decidirse entre el amor de dos mujeres fue icónica por muchas cosas, pero particularmente por el equipo de primer nivel que reunían en la pantalla chica con nombres como Laura León, Enrique Rocha, Biby Gaytán, Erik Estrada y muchos más, pero fue la aparición estelar de Selena Quintanilla la que más recuerdan con mucho cariño.

Esta semana, la actriz mexicana Itatí Cantoral, que también participó en la producción, aprovechó la entrevista en el programa 'Montse & Joe' para hablar sobre su experiencia de compartir con Selena y contar una anécdota con la reina del tex-mex

Según contó Itatí, le tocó el mismo camerino con Selena, quien fue a hacer un cambio de ropa y sin importar su presencia se desnudó ante ella, revelando una impresionante figura que ella misma catálogo como un "cuerpazo".

"Me tocó compartir la novela (con ella). Espectacular. Además, se desvistió enfrente de mí, yo la vi, señoras y señores, y dije: 'No lo puedo creer'. Las mejores nalgas que yo he visto, podrías poner un vaso, un cuerpazo", señaló sobre la cantante de 'Amor Prohibido'.

Posteriormente Cantoral habló de la amabilidad que caracterizaba a Selena y que la acompañó siempre, antes que fuese asesinada por Yolanda Saldivar en 1995.

"Pero además tenía una chispa y un ángel, y después, muy poco después, la mataron. Yo lo sentí bastante porque era tan amable conmigo" añadió al respecto.

'Dos Mujeres, Un Camino', la aventura Selena Quintanilla como actriz

Aunque Selena es más conocida por su música, también tuvo experiencias histrónicas. La de 'Dos Mujeres, Un Camino' fue su primera actuación en pantalla chica y deslumbró al público de tal manera, que se hizo constante en la producción a pesar que originalmente solo estaba previsto una aparición musical.

En un principio Selena sería parte de un episodio junto a su banda Los Dinos, pero fue Emilio Larrosa, productor del drama, quién decidió incluirla en dos capítulos para aprovechar la popularidad que ya cosechaba para el momento y que esta se tradujera en nuevos espectadores.

La participación de Selena incluyó un concierto donde interpretó "Como La Flor' y debido a que la novela llegó tiempo a varios países, la cantautora pudo expandir su música a nuevas latitudes.

Fue así que Selena poco a poco se fue convirtiendo en una referencia que la llevó a ser la primera artista latina en encabezar el Billboard 200 y a conquistar un Grammy en 1994 por el Mejor Álbum Mexicano Americano.