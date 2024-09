Lee en inglés aquí

El arresto de Diddy ha provocado un efecto dominó con imágenes y vídeos que vuelven a salir a la luz. En la más reciente revelación, han comenzado a hacerse virales de nuevo imágenes de sus famosas 'fiestas blancas', también conocidas como 'fiestas de traje blanco', donde aparecen un montón de celebridades 'A-list'.

En varias de las fotos se puede ver a algunos de los personajes más importantes de Hollywood y del mundo del espectáculo, de fiesta con el magnate ahora caído en desgracia.

En una de ellas se ve a Ashton Kutcher divirtiéndose mientras cuelga de lo que parece ser una cadena. En otra imagen, se puede ver a Khloe Kardashian pasando el rato junto a Darrius 'DMac' Rogers.

Sin embargo, había un supuesto invitado favorito en las fiestas de Diddy. En un viejo clip que se hizo viral en Internet, Diddy reveló que en realidad su invitado favorito a las fiestas blancas era el actor Leonardo DiCaprio.

"¿Quién es la persona que ocupa el primer lugar en esa novedosa lista?", se le pregunta a Diddy en la entrevista. "Leonardo DiCaprio", responde.

Según el Daily Mail, Tom Swoope, antiguo miembro de la industria musical, contó que había 'niveles' de acceso a estas fiestas. Había 'entrada general' y de ahí varios niveles que iban subiendo hasta que los invitados llegaban al nivel 'más elevado'.

"Si esto es lo que pasa detrás del telón y todos ustedes están cómodos con esto... no, no quiero esta vida", dijo Swoope. "Había tantos famosos allí que estaban cómodos con su forma de ser y con lo que hacía para entretenerles. No es algo aparte. Hay que pensar en todo el mundo cuando piensas en él y el acceso y la cantidad de gente que había allí."

Cabe destacar que no hay pruebas de que las celebridades que asistieron a las fiestas estuvieran involucradas en alguna de las supuestas actividades ilegales de Diddy.

Kutcher habló sobre su asistencia a las fiestas de Diddy durante una entrevista en 'Hot Ones' en 2019.

"Tengo mucho que no puedo contar", dijo Kutcher cuando el presentador Sean Evans le preguntó si tenía algo que pudiera compartir. "Tampoco puedo contar eso. ... En el momento estoy recordando. Cuentos de las fiestas de Diddy, hombre, eso fue algo extraño para rememorar".

En 1999, Diddy predijo a Entertainment Tonight que sería "arrestado" por sus fiestas

"Probablemente me arrestarán, haciendo todo tipo de locuras solo porque queremos pasarla bien", dice Diddy en el vídeo. "Siempre que introduces un elemento diferente en el entorno de la gente, cosas que amplían sus horizontes, la gente se siente intimidada. Hay mucha gente allá afuera que se siente intimidada por ello".

Diddy fue detenido el 16 de septiembre y actualmente se enfrenta a cargos de asociación ilícita, trata sexual y transporte para entablar prostitución.

Echa un vistazo a algunas de las fotos de sus fiestas: