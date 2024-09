La controversia en torno al caso de los hermanos Menéndez y la serie que Ryan Murphy hizo para Netflix sobre la historia ha llegado a nuevos límites.

Y es que a las las duras críticas de la familia de Lyle y Erik Menéndez, y la reacción de los hermanos desde la cárcel, ahora se suman las declaraciones provocativas de Murphy. Este creador de éxitos audiovisuales suele hablar con desparpajo de sus proyectos, que suelen enfocarse en lo truculento. Aun así, ahora realmente está desatado.

"No estamos inventando nada", dijo Murphy en una entrevista. "Todo lo que mostramos ya se ha presentado antes, simplemente lo estamos haciendo de manera más unificada. ¿Qué tiene de grotesco? La familia, especialmente Tammi, la esposa de Erik, siempre ha dicho que decimos 'mentiras tras mentiras', pero nunca explican cuáles son esas mentiras ni ofrecen pruebas", dijo en una entrevista con Variety.

Además, describió la reacción de los hermanos como "predecible en el mejor de los casos" y agregó que le resultaba interesante que no ofrecieran detalles específicos sobre qué aspectos de la serie consideran impactantes o falsos.La serie ('Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story') narra los hechos conocidos hasta el momento sobre los asesinatos de José y Kitty Menendez, cometidos por sus hijos en 1989, y los juicios que resultaron en la condena de Erik y Lyle a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hace 28 años.

A pesar de las críticas de la familia, Murphy cree que la serie ha sido positiva para los hermanos Menéndez, ya que ha vuelto a poner su caso en el centro de atención. "Es lo mejor que les ha pasado en 30 años", le dijo a Variety, señalando que millones de personas en todo el mundo están hablando nuevamente del caso.

Ryan Murphy asegura haber ayudado a los Menéndez

Además, mencionó el inminente estreno del documental en Netflix que también abordará la historia de los hermanos, pero planteará preguntas importantes sobre el sistema de justicia, como si deberían tener o no un nuevo juicio o si deberían ser liberados, por ejemplo.

Murphy resaltó que su serie está generando un nuevo "juicio en la corte de la opinión pública", abriendo la posibilidad de que nuevas pruebas presentadas por los hermanos puedan ser revisadas.

También argumentó que si el juicio se celebrara hoy, es probable que Erik y Lyle hubieran recibido una condena menor. "El segundo juicio fue una farsa", declaró. "Es una locura que no se permitiera la admisión de pruebas clave. Además, creo que muchos de los jurados eran homofóbicos y se negaron a aceptar que el abuso sexual puede sucederle a los hombres. Eso es indignante".

Otra cosa muy interesante que dijo Murphy sobre esta polémica es que, aunque apoya la justicia y la reforma penitenciaria, no busca convertirse en un defensor activo de los hermanos Menendez. "Mi trabajo como artista es contar una historia desde una perspectiva particular, y creo que ya lo hice", concluyó, deseándoles lo mejor a los hermanos, sobre quienes también comentó que no tenía ninguna intención de conocerlos o hablar con ellos.

¿Que si el público está de acuerdo con Murphy o con los hermanos Menéndez? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que este tipo de series generan discusiones que ponen de nuevo el foco en temas como la justicia, la rehabilitación y los abusos e invitan a reflexionar sobre lo que hemos sido como sociedad y de cómo los sistemas de justicia podrían ser revisados.