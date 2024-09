La artista mexicana Belinda rompió hoy el silencio sobre la aparatosa caída que sufrió sobre la pasarela de L'Oréal durante la Semana de la Moda de París.

Aunque ya había hecho un comentario en las redes sociales, la cantautora y actriz se sentó con la edición española de la revista Harpers Bazaar, y abrió su corazón sobre cómo se sintió en ese momento, aparte de mal, obvio.

Si bien ante cámaras fue posible ver el gesto de la cantante brasileña Anitta quien no dudó en acercarse a Beli y ayudarla a ponerse de pie y arreglar su vestuario, la cantante, actriz y modelo declara que la brasileña no fue la única que le dio su apoyo ante la caída.

Tras terminar su caminata por la pasarela de Fashion Week, Belinda salió del escenario y al procesar lo ocurrido no pudo contener el llanto. La artista declara que en ese momento fue muy dura consigo misma, hecho que no ayudó a mejorar la situación. Sin embrago, fuera de cámaras aseguró que otras celebridades que se encontraban participando en el desfile se acercaron a ella para brindarle su apoyo.

"Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma, pero de repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo. Mujeres a las que admiro como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara", declaró la princesa del pop latino.