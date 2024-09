No hay rumores ni escándalos que puedan con Cardi B. La rapera apareció en la Semana de la Moda de París 2024 con looks que dejaron a todos en shock, justo cuando la controversia con Offset estaba en su punto máximo.

Después de que el rapero de Migos lanzara una bomba en Instagram insinuando que Cardi le había sido infiel, ella respondió de la única manera que sabe: con estilo y mucho sarcasmo.

El escándalo con Offset: ¿qué pasó?

Todo comenzó cuando Offset publicó (y rápidamente borró) una historia en Instagram acusando a Cardi de haberlo engañado. Pero la respuesta de Cardi fue legendaria: durante un Twitter Space, la rapera comenzó a cantar 'I Should Have Cheated' ('debí haber sido infiel') de Keyshia Cole, un claro mensaje para Offset.

Lo más polémico de este enfrentamiento en redes sociales es que Offset también mencionó a su difunto compañero de Migos, Takeoff, lo cual generó más controversia. El hermano de Takeoff intervino para pedirle a Offset que no arrastrara el nombre de su hermano en sus problemas personales, lo que solo añadió más leña al fuego​.

Después, Cardi B a través de otra sesión de Instagram Live dejó claro que esas acusaciones no tenían sentido. "Si hubiera pasado algo, todo el mundo ya lo sabría. Soy Cardi B, ¿de verdad crees que algo así se mantendría en secreto?", dijo entre risas​.

"No me sorprende nada. Ya lo has hecho todo, así que no me importa", dijo en otro momento del livestream. "Gracias por mis hijos, eso sí. Los tres, no me arrepiento de ninguno. Pero me arrepiento de ti. No me arrepiento de mis hijos; eres un buen papá. Estás bien"

Cardi también afirmó que Offset ha intentado "amenazar con quitarme lo que me gané con mucho esfuerzo," aparentemente en el contexto de sus trámites de divorcio, "porque me estoy moviendo adelante."

"Ahora vamos a la guerra en la corte, ¿verdad?" dijo.

La tensión entre ambos no es breaking news, ya que esta no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de infidelidad, pero esta vez Cardi no estaba dispuesta a dejar que el drama la afectara.

Cardi B en París: ¡Nada la detiene!

Mientras el caos mediático continuaba, Cardi hacía lo suyo en Paris Fashion Week. Su primer gran look fue para Mugler, donde apareció con un atuendo total black que era puro fuego: chaqueta de cortes geométricos, falda mini, y un peinado futurista que cubría parte de su rostro.

Al día siguiente, deslumbró con un vestido dorado de Paco Rabanne, mostrando que no solo está orgullosa de su cuerpo post-parto, sino que sigue siendo la reina del estilo arriesgado.

Entre los eventos, Cardi no perdió oportunidad de compartir su experiencia en París en redes sociales, donde mostró su lado más auténtico (como siempre). Sus seguidores amaron cada uno de sus looks, y aunque el drama con Offset seguía rondando, quedó claro que nada ni nadie puede apagar el brillo de Cardi, okkkuuurrrrr???