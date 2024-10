La Paris Fashion Week llegó a su fin, pero a lo largo de siete días dejó momentos emblemáticos que siguen siendo el tema de conversación como la caída de Belinda en la pasarela de L'Oréal, el regreso de los vintage, la caminata de Kylie Jenner para Coperni o la primera colección de Alessandro Michele como director creativo de Valentino.

A este gran evento, el cual es considerado como el más importante en el calendario del mundo de la moda, asistieron grandes celebridades como Rosalía, Zendaya, Eva Longoria, Taylor Russell, Cardi B, Rosé y muchas más. Sin embargo, estos no fueron los únicos rostros que tomaron la ciudad del amor y la capital de la moda.

'Influencers' latinas en París

Las influencers hispanas también llegaron derrochando estilo demostrando porqué se han convertido en las consentidas de algunas de las casas de moda más prestigiosas. Desde aquellas que ya tienen experiencia en este tipo de eventos, hasta las que hicieron su debut en este gran evento, aquí te compartimos a algunas de las personalidades latinas de internet que se impusieron en París.

María Bottle

Una de las influencers con más experiencia en los shows de pasarela es la icónica María Bottle, quien no solo ha asistido a las pasarelas de presentación de cada temporada de marcas como Miu Miu, Prada, Gucci y Dior, sino también a cenas ofrecidas por las marcas.

Como era de esperarse, la mexicana se hizo presente en París para asistir a la pasarela de Miu Miu. A través de su cuenta de Tik Tok, Bottle compartió un get ready with me para el show donde mostró su outfit para el evento conformado por una camisa de botones, pantalones de vestir y un saco. De igual forma, la influencer asistió al desfile de Coperni realizado en Disney París, el cual documentó a través de un vlog.

La reina de las honeys

Otro de los rostros habituales en París y en las pasarelas de Chanel es Dani Schulz. La venezolana compartió su look para el desfile de la marca, algo que siempre hace cuando es invitada a estos eventos.

Dani lució un minifalda y una camisa de lana, ambas prendas en color negro, las cuales ayudaron a resaltar la prenda principal del outfit: un abrigo de tul en color rosa, una pieza característica de la casa de moda. El look quedó coronado con unas botas hasta las rodillas y un bolso en un rosa más fuerte.

Isadora Fernández

La chilena Isadora Fernández fue otra de las personalidades de internet que no se quedó sin vivir el sueño. La influencer no solo vio de cerca la pasarela de la icónica marca Vivienne Westwood, sino que tuvo la oportunidad de estar presente en distintos eventos como cócteles y exhibiciones de moda.

Durante uno de estos últimos eventos, Isadora pudo probarse uno de los vestidos de la última colección de la marca ByCookieh.

Paula Marqués

La periodista de moda e influencer Paula Marqués viajó de Madrid a París para hacer su debut soñado en la Paris Fashion Week.

En un video mientras se arreglaba para asistir a un evento de la emblemática marca Hermès, Paula comparte un poco de su experiencia en su primera semana de la moda en París, donde menciona que tuvo la oportunidad de encontrarse con la actriz Kelly Rutherford.

Lailany Sota

La mexicana Lailany Sota fue otras de las influencers que pasearon por las calles de París. La joven de 27 años asistió a París de la mano de la marca de lencería ETAM. En su video compartido a través de TikTok, la influencer se prepara para el show de dicha marca. Su outfit tenía como estrella principal una pieza de lencería en la parte de arriba, la cual combinó con una falda larga de cuerto, un chaleco y unas botas. En cuanto a su maquillaje, sus ojos lucían un delineado dramático en el lagrimal y labios jugosos.

De México para el mundo

Por último, pero no menos impactante está Priscila Escoto. La mexicana se ha hecho viral por sus video reseñando y contando la historia detrás de bolsos icónico como las Birkin o Kelly de la marca Hermès. Al igual Lailany, Escoto llegó a París como invitada de la marca ETAM, pero eso no significó que ese fuera su único evento durante la semana de la moda. Priscy, como la conocen sus seguidores, no se quedó con las ganas y se presentó en el desfile de la famosa marca Louis Vuitton, donde lució espectacular con un conjunto de short y saco, ambos en color azul y con el estampado de logotipo de la marca, haciendo que no pudiera pasar desapercibida en este gran evento.