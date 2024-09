En el argot popular hay una frase que hiciera famosa la cantante costarricense Chavela Vargas, quien, a pesar de haber nacido en Centroamérica, se sentía más mexicana que muchos y así lo reflejó con su dicho: "Los mexicanos nacemos donde nos da la gana" y vaya que ella no es la única que ha pensado así, pero lo que sí, es que fue la primera en decirlo y con todas sus letras.

La nueva Chavela Vargas de nuestros tiempos, guardando toda proporción, podría ser la cantante cubana Camila Cabello, quien cada vez que puede pone a la tierra de su papá por encima de Estados Unidos y hasta de Cuba, la isla que la vio nacer, dejando demostrado lo orgullosa que se siente de ser 50% mexicana y hasta chilanga salió.

Lee más: Karol G y Camila Cabello estrenaron nuevo look en los VMAs

Chilan... ¿qué?

El término chilango, un coloquialismo muy mexicano, hace referencia a las personas nacidas o radicadas en la Ciudad de México y sí, Camila, así como la vemos ahora, pasó los primeros años de su vida en la capital mexicana, por lo que no sería de extrañar que se supiera algo de slang mexicano, pues su español es más que perfecto, como perfecta es ella.

El haber vivido en territorio azteca y tener un papá mexicano no son los únicos lazos que unen a la bella caribeña con México, sino que tiene algunos tantos más y ahora te los compartimos para que compruebes por ti mismo cuánta razón tiene esa frase de que los mexicanos nacen donde les da la gana.

1.- Prefiere los tacos por sobre la comida cubana

A pesar de que la gastronomía cubana es sumamente exquisita, Camila Cabello no cambia los deliciosos tacos mexicanos por nada y no, no la culpamos, aunque, también la comida cubana tiene lo suyo.

2.- Viajar a México le alimenta el alma

Aunque Camila Cabello está acostumbrada a viajar por el mundo con su música, reconoce que como México no hay dos y así lo demuestra cuando cuenta lo bien que le sienta el país, su gente y pasar tiempo con la familia de su papá.

"Estar en México, de verdad, me recarga el alma", declaró en una entrevista que le dio a Tanya Charry para 'El Gordo y La Flaca'.

3.- No oculta el gran arraigo que tiene con México

A pesar de que casi toda su vida la ha hecho en Estados Unidos, Camila aún no olvida lo buenos años que pasó en México y así lo demostró tras uno de los shows que tuvo en tierras mexicanas, en donde se desvivió en elogios para el país los ciudadanos de ese país.

"México, sin ti yo no existiría. Te llevo conmigo en el corazón. No importa donde esté. Nada me da más energía que momentos como el de ayer. En un país que amo y donde siento tanto amor de regreso", escribió la intérprete de 'Señorita' el 25 de agosto de 2024.

4.- Muere por colaborar con Peso Pluma

A pesar de ya tener todo un nombre en la industria musical, Camila Cabello aún tiene un par de asignaturas pendientes y una de ellas incluye una colaboración con el cantante mexicano Peso Pluma, de quien dice ser súper fan. ¿Se imaginan lo que lograrían? Ahora sí como dijera Javier 'Chicharito' Hernández, un paisano suyo: "Imaginemos cosas chin...."

5.- Sueña con conocer a Luis Miguel

Si bien es cierto los orígenes de Luis Miguel son muy confusos, al decirse que nació en Puerto Rico y no en México, eso no quita que 'El Sol de México' se haya formado artísticamente en México, una tierra en la que cosechó grandísimos éxitos entre varias generaciones, incluida la del papá de Camila, por lo que la joven tiene la ilusión de conocerlo en persona para cumplir un sueño y hacer honor al gran legado de su padre.

"Yo, por mi padre, me sé cada melodía de cada canción de Luis Miguel que ha existido en la historia del mundo. Y lo vimos en su concierto en Miami y estaba aquí de cerca y yo como loca: '¡Luis Miguel!'. Yo no sé si él sabe que yo existo", declaró en la conversación que tuvo con Charry y con esa humildad que la caracteriza.

6.- Le encantaría cantar al ritmo del mariachi

En otro muestra de que la sangre azteca corre por sus venas, Camila Cabello le compartió a Tanya Charry que le gustaría cantar un tema de Luis Miguel al ritmo del mariachi, con lo que dejaría más que demostrado el gran amor que siente por la tierra de sus ancestros.

"A mí me encantaría hacer un dueto con Luis Miguel, porque, tú sabes, para México. No solo para mí, para nuestra tierra, nuestro país. Una canción de mariachis con Luis Miguel... 'México En La Piel'", compartió ilusionada mientras daba el éxito que le gustaría interpretar.

7. Celebra el Día de Muertos

Si hay una celebración que representa a los mexicanos, además del Día de la Virgen de Guadalupe, esa es el Día de Muertos, la cual se conmemora cada 1 y 2 de noviembre para recordar a quienes ya no están con nosotros y Camila también la festeja o, por lo menos, así lo hizo en el 2021 en compañía de Shawn Mendes.

Lee más: Los looks fuera de serie durante la alfombra roja del Toronto International Film Festival

8.- También celebra la Independencia de México

Si aún tenías dudas de lo mexicana que podría llegar a ser Camila Cabello, basta que viajemos al baúl de los recuerdos y revivamos cómo celebró la Independencia de aquel país en el 2022, pues hasta groserías soltó para mostrar su orgullo mexicano.

"Orgullosa de ser mexicana. Viva México, cabr...", se lee en el texto que acompañó de algunos emojis de la bandera azteca.