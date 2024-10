Kim Kardashian publicó una carta abierta a favor de los hermanos Menéndez en la que habla desde dos puntos de vista sobre porque apoya que su sentencia sea reevaluada o su juicio sea anulado.

Aquí está la traducción de la misiva publicada en el website de la cadena NBC.

Todos somos productos de nuestras experiencias. Estas nos moldean: quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Fisiológica y psicológicamente, el tiempo nos cambia, y dudo que alguien afirme que sigue siendo la misma persona que era a los 18 años. ¡Yo sé que no lo soy!

Crees que conoces la historia de Lyle y Erik Menéndez. Yo ciertamente pensaba que la conocía: en 1989, los hermanos, de 21 y 18 años respectivamente, dispararon y mataron brutalmente a sus padres en su casa de Beverly Hills.

En 1996, después de dos juicios, fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como suele ocurrir, esta historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Ambos hermanos dijeron que sus padres los habían abusado sexual, física y emocionalmente durante años. Según Lyle, el abuso comenzó cuando él tenía solo 6 años, y Erik dijo que fue violado por su padre durante más de una década. Después de años de abuso y un miedo real por sus vidas, Erik y Lyle eligieron lo que en ese momento pensaron que era su única salida: una forma inimaginable de escapar de su pesadilla.

El primer juicio se llevó a cabo ante dos jurados separados, uno para cada hermano. Sus acusaciones de abuso formaron la base de su defensa, con miembros de la familia testificando a su favor. Después de escuchar estas pruebas, más de la mitad de los 24 jurados votaron "no culpable" en los cargos de asesinato, lo que resultó en jurados sin consenso y juicios nulos, lo cual fue visto como un golpe para la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles.

Poco después, el caso de los hermanos Menéndez continuó desarrollándose en medio de otro caso de asesinato de alto perfil procesado por la misma oficina del fiscal. Más de cuatro meses después de los juicios nulos de los Menéndez, O.J. Simpson fue acusado de los asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman. Luego, ocho días después de la absolución de Simpson, comenzaron los alegatos de apertura en el segundo juicio de Erik y Lyle.

Sin embargo, esta vez, el juez había cambiado las reglas: ambos hermanos fueron juzgados juntos ante un solo jurado, gran parte de las pruebas de abuso fueron consideradas inadmisibles y la opción de homicidio involuntario ya no era posible. Algunos testigos del primer juicio no pudieron testificar sobre el presunto abuso, privando a los jurados de pruebas cruciales. El fiscal, después de haber argumentado exitosamente la exclusión del testimonio de abuso, se burló de la defensa de los hermanos durante sus argumentos finales por no presentar ninguna prueba del abuso.

Su abogado ha dicho desde entonces que las decisiones del juez actuaron, esencialmente, como un veredicto "dirigido". Así que los hermanos fueron condenados. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y han permanecido encarcelados durante casi 35 años. Su única salida de la prisión ahora es la muerte.

El primer juicio fue televisado para que todos lo vieran, y el caso de Erik y Lyle se convirtió en entretenimiento para la nación, sus sufrimientos y las historias de abuso ridiculizadas en sketches en "Saturday Night Live". Los medios convirtieron a los hermanos en monstruos y en un espectáculo sensacionalista: dos chicos arrogantes y ricos de Beverly Hills que mataron a sus padres por codicia. No había espacio para la empatía, y mucho menos para la simpatía.

Erik y Lyle no tuvieron ninguna posibilidad de un juicio justo en ese contexto. En aquel entonces, había recursos limitados para las víctimas de abuso sexual, especialmente para los niños varones. Prácticamente no existían sistemas para apoyar a los sobrevivientes, y la conciencia pública sobre el trauma del abuso sexual masculino era mínima, a menudo nublada por prejuicios y homofobia. ¿Puede alguien negar honestamente que el sistema judicial habría tratado con más indulgencia a las hermanas Menéndez? A pesar del abrumador testimonio de la familia reconociendo el abuso que sufrieron Erik y Lyle, el público siguió siendo escéptico. Robados de su infancia por sus padres, y luego privados de cualquier posibilidad de libertad por un sistema de justicia penal ansioso por castigarlos sin considerar el contexto ni entender el "por qué", y sin importar si el castigo era adecuado al crimen, Erik y Lyle fueron condenados antes de que el juicio siquiera comenzara.