In English

El artista estadounidense de música country Garth Brooks rompió su silencio sobre la impactante demanda por agresión sexual que ha sido presentada en su contra.

En su declaración, el cantante de 'Friends In Low Places' negó las denuncias presentadas en su contra y las calificó como "mentiras" y "historias trágicas".

Te puede interesar: Garth Brooks es demandado por agresión sexual y abuso físico: Los detalles

"Durante los últimos dos meses, he sido acosado sin descanso con amenazas, mentiras y relatos trágicos de lo que sería mi futuro si no firmaba un cheque por varios millones de dólares. Ha sido como tener un arma cargada apuntándome a la cara", declaró Brooks a Newsweek.

"El dinero en silencio, sin importar la cantidad, sigue siendo dinero en silencio. En mi mente, eso significa que estoy admitiendo un comportamiento del cual soy incapaz: actos feos que ningún ser humano debería hacerle a otro. Presentamos una demanda contra esta persona hace casi un mes para denunciar la extorsión y la difamación de carácter. La presentamos de manera anónima por el bien de las familias de ambos lados", continuó.

"Quiero tocar música esta noche. Quiero seguir adelante con nuestras buenas acciones. Me rompe el corazón que estas cosas maravillosas ahora estén en entredicho. Confío en el sistema, no temo la verdad y no soy el hombre que han pintado", concluyó la declaración.

El show debe continuar

Brooks actualmente se encuentra en medio de su residencia Garth Brooks/Plus ONE y publicó una foto de su concierto después de que la demanda se hiciera pública.

"Si alguna vez hubo una noche en la que realmente necesitaba esto, ¡esta NOCHE fue esa noche! ¡Gracias por mi vida!!!!! con amor, g", escribió.

La demanda contra Garth Brooks

El 3 de octubre se reveló que Brooks era objeto de una demanda presentada por una "Jane Roe". En su queja obtenida por TMZ, ella alega que fue contratada por Trisha Yearwood en 1999 antes de ser contratada por Brooks en 2017 para hacer su peinado y maquillaje. Sin embargo, la demanda alega que Brooks participó en actos de agresión sexual e incluso la violó violentamente en 2019.

La mujer alega que cuando la pareja viajó a Los Ángeles, Brooks le negó su solicitud de tener su propia habitación de hotel. Luego, afirma que Brooks apareció desnudo en la puerta y la arrastró a la cama donde la violó. En la demanda, la mujer alega que Brooks la sostuvo por los tobillos, boca abajo, y la penetró. Alega que lo hizo con tanta violencia que pensó que se estaba rompiendo en dos.

Yearwood aún no ha abordado las acusaciones presentadas contra su esposo, y Brooks todavía planea realizar las fechas de su residencia para 2024 y 2025.

No se ha revelado la cantidad de dinero que la mujer está exigiendo a Brooks.