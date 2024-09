Antes de que Bradley Cooper enamorara a Lady Gaga en la más reciente versión de 'A Star Is Born', o 'Nace Una Estrella' como se llamó en español, el artista estadounidense Kris Kristofferson lo había hecho antes.

Lamentablemente, su familia informó hoy que Kristofferson murió "en paz rodeado por su familia" en su casa en la ciudad de Maui en el estado de Hawaii.

"Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció pacíficamente el sábado 28 de septiembre en su hogar. Todos estamos muy agradecidos por el tiempo que compartimos con él. Gracias por amarlo todos estos años y, cuando vean un arcoíris, sepan que él nos sonríe desde el cielo," expresó la familia, en declaración ofrecida en nombre de su esposa, Lisa; sus ocho hijos, Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly y Blake; y sus siete nietos.

Por su parte, Kyle Young,director ejecutivo del Salón de la Fama y Museo de la Música Country, difundió un comunicado con este mensaje "Kris Kristofferson creía profundamente que la creatividad es un don divino, y que aquellos que ignoran o rechazan un regalo tan sagrado están condenados al fracaso y la infelicidad. Él predicaba que una vida de la mente da voz al alma, y luego creó una obra que dio voz no solo a su alma, sino también a la nuestra. Los héroes de Kris incluían al boxeador Muhammad Ali, al gran poeta William Blake y al 'Shakespeare Hillbilly,' Hank Williams. Vivió su vida de una manera que honraba y ejemplificaba los valores de cada uno de esos hombres, y deja un legado justo, valiente y resonante que se equipara al de ellos".

¿Quién era Kris Kristofferson?

Descrito por la revista Rolling stone como un "académico Rhodes (en la Universidad de Oxford) y un verdadero renacentista", Kristopher Kristofferson nació en la ciudad texana de Brownsville el 22 de junio de 1936,

A lo largo de su carrera fue conocido por los grandes éxitos que escribió para otros grandes del género country como Johnny Cash ysu esposa June Carter , hasta que fue elegido para protagonizar 'A Star is Born' en 1976 con Babra Streisand. Tuvo una modesta carrera cinematográfica. Su más reciente aparición en la pantalla grande fue en las películas de 'Blade' entre 1998 y 2004.

Ganó cuatro Grammys, el primero en 1971, cuando ganó en la categoría de canción del año por 'Help Me Make It Through the Night'. En 2014 recibió el Grammy a la trayectoria.

Kristopherson dijo en una entrevista que le gustaría que en la lápida en su tumba estuvieran inscritas las primeras líneas de la canción 'Bird on the Wire' o 'El Pájaro en el Alambre' del compositor y poeta canadiense Leonard Cohen.

Como un pájaro en el alambre

Como un borracho en un coro de medianoche

He intentado a mi manera ser libre

Paz a sus restos y nuestro pésame a la familia.