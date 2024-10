El fenómeno causado por el estreno de 'Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story' en Netflix ha sido una especie de 'antes y después' para todos los seguidores del género true crime.

El crimen, que sacudió la opinión pública en 1989 y años posteriores tras el asesinato de Kitty y José Menéndez, ha vuelto a impactar a los espectadores por traer de regreso la historia que en más de una ocasión ha intentado ser contada en diferentes óptimas.

Gran parte del interés del público por los hermanos Menéndez se debe a que desde 1989, año del crimen, comenzaron una serie de juicios y visitas a los tribunales que fue televisada en la 'pantalla chica' nacional de Estados Unidos y terminó primero con un juicio nulo y posteriormente con la condena a cadena perpetua de Erik y Lyle sin derecho a libertad condicional.

Para muchos la culpabilidad y la forma de accionar de Erik y Lyle Menéndez ha estado atada directamente a sus argumentos de que su padre José Menéndez, reconocido productor musical de los años 80, había abusado física y verbalmente de ellos por años, lo que se saldó con su muerte.

Todo esto ha llevado a que por casi 30 años televisoras y productoras realicen documentales, películas y series sobre los Menéndez que buscan ayudar al público a comprender mejor los hechos, dejando a la interpretación del espectador su culpa o potencial inocencia.

Por ello en ENStarz haremos un repaso por las principales producciones acerca de los Menéndez, además de la serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy.

1- Películas para televisión de la mano de CBS y FOX en 1994

Los primeros medios que se aventaron a dar su versión de los hechos fueron CBS y FOX. Iniciando con 'Menendez: A Killing in Beverly Hills', que impactó al ser una de las primeras películas para televisión con base en crímenes de la vida real y a través de tres horas en pantalla intentaron recrear lo ocurrido desde 1989 hasta la declaración de juicio nulo en 1984.

La versión de FOX, ahora propiedad de Disney, fue titulada 'Honor Thy Father and Mother: The True Story of the Menendez Murders' y fue criticada por sacar conclusiones tempranas posteriores al juicio anulado.

2- 'Menendez + Menudo', historia de Peacock centrada en la denuncia de Roy Rosselló

El documental cuenta con tres capítulos y en lugar de enfocarse directamente en el juicio, hace vínculos entre las posibles razones que llevaron a los hermanos a cometer el crimen, y a la denuncia por parte del exMenudo Roy Rosselló de los abusos que sufrió tanto por José Menéndez como por el manager de la agrupación, Edgardo Diaz.

3- 'Menendez Brothers: Misjudged?', un punto de vista diferente al caso

El lanzamiento de Menendez Brothers: Misjudged? trajo una nueva mirada a lo que sucedió en el asesinato de Kitty Menéndez y su esposo, José. Esta película de 2022, creada por Andrea De Brito y disponible en la plataforma Max, intenta averiguar si el crimen fue un acto de venganza por las denuncias de abuso sexual que los hermanos hicieron contra José, o si se debió a su interés en la fortuna de la familia en Los Ángeles.

4- 'Menendez Brothers: Victims or Villains?' explora la culpabilidad o inocencia de los hermanos

En este documental realizado por Fox Nation este mismo año plantea un debate a través de figuras reconocidas como Darrell Hammond (Saturday Night Live) o la animadora y comediante Rosie O'Donnell, quien se volvió amiga personal de los hermanos, sobre si realmente los Menéndez se convirtieron en víctimas de los abusos de su padre o si por el contrario intentaron justificar los asesinatos con ese argumento.

5- 'The Menendez Documentary', el complemento perfecto de Netflix

Para Netflix no fue suficiente haber lanzado 'Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story', sino que este 7 de octubre estrenó oficialmente el documental del gigante del streaming prometiendo un repaso "fresco" por los hechos y contando con las primeras entrevistas en décadas hechas a ambos hermanos en donde hablan sin tapujos su historia, contada por ellos mismos.