El legendario programa de comedia de la cadena NBC, 'Saturday Night Live' (SNL) está a punto de estrenar su 50ª temporada, y lo hará con grandes nombres del cine, la música y la comedia. A partir del 28 de septiembre, los fanáticos podrán disfrutar de nuevos episodios repletos de humor y talento.

Jean Smart y Jelly Roll en el estreno

La temporada comenzará con la primera participación de Jean Smart como anfitriona. La reconocida actriz ha sido una de las grandes estrellas en la televisión recientemente, ganando tres premios Emmy por su actuación en la serie "Hacks", transmitida en Max. Será emocionante verla demostrar su versatilidad en el escenario de SNL.

Jelly Roll hará su debut como invitado musical. El artista, conocido por mezclar géneros como el country y el rap, lanzará su nuevo álbum "Beautifully Broken" el 11 de octubre, lo que hace de esta presentación una gran previa para sus fanáticos.

Lo que viene en los próximos episodios

El 5 de octubre, el comediante Nate Bargatze será el anfitrión, regresando por segunda vez a SNL. Mientras sigue con su gira "The Be Funny Tour", Nate traerá su característico humor a uno de los escenarios más importantes de la televisión. Como si eso no fuera suficiente, Coldplay estará a cargo de la música, presentándose por octava vez en el programa. Con el lanzamiento de su décimo álbum, "Moon Music", justo antes de su actuación, los fans pueden esperar una presentación espectacular.

El 12 de octubre, será el turno de Ariana Grande, quien repite como anfitriona por segunda ocasión. Con su último álbum "Eternal Sunshine" recién lanzado, y su próxima película "Wicked" a punto de estrenarse en noviembre, su participación en SNL será el centro de atención. Además, Stevie Nicks, ícono del rock y dos veces incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, volverá al programa después de más de tres décadas para deleitar al público con su música.

Michael Keaton y Billie Eilish: una combinación imperdible

El 19 de octubre, Michael Keaton será el anfitrión por cuarta vez, aprovechando el éxito de su película "Beetlejuice Beetlejuice", actualmente en cines. La noche será aún más especial con la presencia de Billie Eilish, quien subirá al escenario por cuarta vez como invitada musical, con canciones de su más reciente álbum "HIT ME HARD AND SOFT".

El 2 de noviembre, el comediante John Mulaney tomará las riendas como anfitrión por sexta ocasión. Con su ingenio y estilo característicos, Mulaney no decepcionará. Chappell Roan será la encargada de la música, marcando su debut en el programa tras el éxito de su álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Celebra los 50 años de SNL

Además de los nuevos episodios, el 50º aniversario de SNL culminará con un especial de prime time el 16 de febrero de 2025, para disfrutarlo no olvides consultar tu guía de televisión local. Los fanáticos también podrán disfrutar de todas las temporadas pasadas en Peacock, el servicio de streaming que retransmite SNL en vivo cada semana.