Justin Timberlake canceló su concierto en Nueva Jersey apenas unas horas antes del inicio previsto del espectáculo. Sin embargo promete reponer la fecha con una presentación merecedora de su fanaticada.

El martes, el cantautor de 43 años tomó Instagram para anunciar el aplazamiento de su concierto 'The Forget Tomorrow World Tour' en el Prudential Center, citando una lesión como la razón de su decisión de última hora.

"Siento mucho posponer el concierto de esta noche. Tengo una lesión que me impide actuar. Estoy muy desilusionado por no verlos a todos", escribió.

Timberlake continuó su comunicado prometiendo a sus fans que haría el show en otro momento, asegurando que sus seguidores llegarían a ver un concierto como se merecen. Sin embargo, no reveló la naturaleza de su lesión.

"...Estoy trabajando para reprogramarlo lo antes posible. Prometo compensarlos y darles el espectáculo que se merecen. Gracias por su comprensión. Aprecio su apoyo siempre",explicó.

Los fans no tardaron en acudir a la sección de comentarios para expresar sus mejores deseos al intérprete de 'Cry Me a River'.

"Espero que estés bien y te sientas mejor pronto", escribió uno, mientras que otro afirmó: "Espero que te sientas mejor para el 21 de octubre en Buffalo, NY".

Otra persona comentó: "Tómate tu tiempo JT. Espero que te recuperes pronto para que puedas volver a actuar en un escenario".

Aparte del espectáculo de esta semana, todas las fechas de la próxima gira de Timberlake están programadas para continuar como estaba previsto, según Billboard.

El aplazamiento se produce semanas después de que el exmiembro de NSYNC añadiera 10 conciertos más a su gira, programada del 13 de enero en Portland, Oregón, al 3 de febrero en Austin, Texas.

'The Forget Tomorrow World Tour' forma parte de las promociones del cantante pop para su último álbum, "Everything I Thought It Was", que salió a la venta el 15 de marzo de este año.

El disco, de 18 canciones, en el que colaboran sus antiguos compañeros de banda y otros artistas, consiguió el nº 4 del Billboard 200 tras su publicación.