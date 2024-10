La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, a los 31 años en Buenos Aires, ha dejado una profunda huella en el Reino Unido y en el mundo de la música. La familia de Payne se pronunció por primera vez tras su fallecimiento, destacando su carácter amable y valiente.

En un conmovedor comunicado, expresaron: "Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente".

El impacto de la noticia fue inmediato. La tarde del 16 de octubre, la familia recibió la devastadora información sobre el accidente que le costó la vida a Liam. Desde su ciudad natal, Wolverhampton, los familiares comenzaron a reunirse para brindarse apoyo mutuo en este difícil momento.

Un miembro cercano de la familia compartió con MailOnline: "Estamos completamente devastados por la noticia".

Las hermanas mayores de Liam, Nicola y Ruth, llegaron a la casa familiar temprano en la mañana del 17 de octubre. Los vecinos relataron que los padres de Liam, Karen y Geoff, salieron apresuradamente de su hogar alrededor de la medianoche. Un vecino comentó: "No puedo imaginar por lo que están pasando. Sé que a Liam le gustaba volver aquí cuando podía. Estarán completamente desconsolados".

Hasta el momento, se desconoce el paradero actual de los padres de Liam, aunque se presume que viajarán a Argentina para realizar el reconocimiento del cuerpo y gestionar su repatriación a Inglaterra. La familia ha solicitado privacidad durante este tiempo tan doloroso.

La última publicación de Geoff Payne en Instagram muestra el cariño que existía entre él y su hijo. En una foto publicada el 8 de agosto, Geoff escribió: "Like if you love my son" (Me gusta si amas a mi hijo), reflejando el orgullo que sentía por Liam.

Los seguidores han inundado la publicación con mensajes de condolencias, evidenciando el impacto que tuvo Liam en sus vidas.

Liam Payne fue uno de los miembros más destacados de One Direction, una banda que alcanzó un éxito sin precedentes desde su formación en 2010 tras participar en The X Factor. Aunque la banda se separó en 2016, su legado perdura entre sus seguidores.