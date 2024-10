¡Las oraciones de los fans funcionaron! Jorge Medina y Josi Cuen vienen juntos de nuevo. La Arrolladora sigue siendo tendencia de una forma u otra. ¡Una verdadera locura! y todo un triunfo para el regional mexicano que no deja de arrasar en la música latina.

Read more: La Arrolladora Banda El Limón llega a las máximas alturas de la mano de Selena Gomez y su Rare Beauty

La Arrolladora Banda El Limón fue tendencia el miércoles cuando 'El ruido de tus zapatos', uno de sus temas más populares, fue incluido en un posteo de TikTok de Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena Gómez. Los fans de la actriz y de la popular banda enloquecieron al disfrutar de dos íconos mexicanos dejando en alto el nombre del país (tres íconos si incluimos también a la botellita de Tajín en el video).

No conforme con eso, la banda también estuvo detrás de otro trending news este miércoles cuando dos de sus ex integrantes, los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen, anunciaron que estarían presentando no uno, sino dos conciertos de su gira juntos llamada: "Así o más claro, y que critiquen", animados por el arrollador éxito de su presentación el martes en el Palenque Fiestas de Octubre, y algo más...

Rezar funciona en la música regional

Los cantantes revelaron la noticia a través de un divertido video en sus redes sociales en el que atribuyeron la novedad a dos factores: el apoyo de sus fans y una cadena de oración. ¡Así como lo lees! Medina y Cuen confesaron que una de las principales razones de querer presentarse de vuelta había sido una recurrente plegaria en los comentarios de sus publicaciones.

"Su cadena de oraciones ha sido escuchada", dice Medina en un momento del video antes de fundirse en un abrazo de hermandad con Cuen.

Los fanáticos tendrán así dos nuevas oportunidades para disfrutar de la nostalgia de los que alguna vez fueron cantantes de la mítica Arrolladora, coreando canciones como 'Ya es muy tarde', 'Secretos de mi memoria', 'Más adelante', 'Entre beso y beso' y la más reciente: 'Entrega de amor'.

Las entradas para el 6 de diciembre en el Auditorio Telmex salieron a la venta el jueves pero se agotaron en cuestión de horas, otra muestra del abrumador entusiasmo que generan los dos cantantes.

Sin embargo, la segunda fecha, que será el 25 de enero en la Arena CDMX aún no ha salido a la venta así que te invitamos a que estés atento a las redes de Medina y Cuen para que no te quedes sin entradas para una noche llena de magia: después de todo, ¡en el último concierto de ambos se comprometió una pareja en su escenario!