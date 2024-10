Geoff Payne, padre del fallecido cantante y compositor Liam Payne, llegó este viernes a Argentina para identificar el cadáver de su hijo y a su aterrizaje tuvo un emotivo y conmovedor momento que protagonizó con los fanáticos del exOne Direction a las afueras del hotel.

En medio del santuario que los aficionados de Liam montaron en la entrada de la residencia, Geoff se encontraba de pie admirando el gesto de los argentinos en memoria de su hijo. Con más de 200 personas a su alrededor el papá del artista fue poco a poco caminando entre las muestras de cariño y solo tenía palabras de agradecimiento.

"Gracias, gracias" se le escuchó decir varias veces mientras iba caminando por la multitud agrupada al frente de Miles de velas, flores y obsequios que los fans han dejado frente al hotel desde que el pasado miércoles se diera a conocer la noticia que Liam cayó del tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina.

@todonoticias El padre de Liam Payne llegó al hotel y se emocionó al ver el santuario que armaron los fans LiamPayne Payne BuenosAires padredeLiamPayne papadeLiamPayne ♬ sonido original - TN - Todo Noticias - TN - Todo Noticias

De igual manera, Geoff se veía al borde de las lágrimas mientras era acompañado por un miembro de seguridad que lo guiaba en el proceso, en algo que conmovió más a la dura situación que ya estaban viviendo todos los presentes. Mientras caminaba, observaba con cuidado todos los detalles y gestos de los seguidores, muchos de ellos los cuales se encontraban con un llanto silencioso.

Cuando el papá de Liam entró al hotel, los fans se apresuraron a cubrir la fachada de vidrio del hotel, para que no se tomaran fotos de lo que el hombre hacía adentro.

La visita al Casa Sur se produjo después de que Geoff Payne visitara la morgue a reconocer los restos de su único hijo varón, quien apenas tenía 31 años.

Ahora, se espera que se mantenga un par de días en la nación sudamericana mientras avanzan los trámites burocráticos para repatriar los restos a Wolverhampton, Inglaterra, de donde era oriundo.

Otra de las imágenes que rompió muchos corazones fue que tras el encuentro con los fans Geoff subió hasta la habitación donde se quedó Liam y desde donde cayó mientras pasaba vacaciones.

En un panorama desolador se ve a Geoff mirando por la terraza de la recámara mientras era acompañado por un miembro del equipo del cantautor. Por varios segundos se aprecia como aparentemente es consolado por el sujeto mientras que el padre ve hacia el vacío y luego permanece inerte mirando hacia adentro de la sala.

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo por tratarse de uno de los últimos gestos en relación a la estrella que hizo vida como solista tras la pausa indefinida que tuvo One Direction en 2016.

Desde entonces fue el tercer integrante en convertirse en solista cuando presentó su primer sencillo 'Strip That Down', junto al rapero de MIGOS, Quavo. Desde entonces, otros temas como 'Polaroid' o 'Get Low' o 'Family', este último junto a J Balvin, continuaron brindándole la fama mundial de la que había disfrutado durante su paso en One Direction.