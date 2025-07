El actor mexicano Manuel Masalva, conocido por su papel en "Narcos: "Mexico", reapareció en redes sociales con una emotiva actualización tras pasar 105 días hospitalizado en Dubái, incluyendo semanas en coma inducido. Su mensaje marca la primera vez que sus fans lo escuchan directamente desde que se conoció la noticia de su enfermedad potencialmente mortal en marzo.

Masalva enfermó gravemente poco después de llegar a Dubái el 18 de marzo, tras unas vacaciones en Filipinas. Según declaraciones de su equipo y su familia, experimentó un fuerte dolor abdominal tan solo dos días después de aterrizar en los Emiratos Árabes Unidos. El 26 de marzo, fue sometido a una cirugía de emergencia. Al día siguiente, fue inducido a coma tras una rápida propagación de una infección bacteriana que afectó sus pulmones y otros órganos.

La naturaleza de la infección no se reveló inicialmente, pero familiares y amigos confirmaron que se trataba de una bacteria rara y agresiva. La infección afectó gravemente su respiración y requirió ventilación mecánica. Los médicos en Dubái trabajaron incansablemente para estabilizar su estado y ajustar su tratamiento antibiótico tras identificar el microorganismo responsable.

De regreso en México, colegas y fans se movilizaron para apoyar al actor de treinta y tantos años. Una campaña de GoFundMe lanzada en abril recaudó más de un millón de pesos en tan solo unos días para ayudar a cubrir los crecientes gastos hospitalarios. Celebridades mexicanas organizaron una función benéfica de la obra "Tengo que Morir Todas las Noches" , en la que Masalva había participado previamente, y donaron todos los fondos recaudados a su fondo de recuperación.

Para mayo, había indicios de esperanza. Sus representantes confirmaron que había abierto los ojos, respondía a voces conocidas y respiraba con mayor autonomía. Salió de cuidados intensivos y comenzó un proceso de rehabilitación lento pero constante, que incluyó fisioterapia.

Ahora, tras más de tres meses hospitalizado, Masalva ha compartido un mensaje profundamente espiritual con sus seguidores. Si bien no reveló si ya se encuentra completamente recuperado, sus palabras sugieren que el tratamiento continúa y una profunda sensación de renovación. "Me estoy recuperando... Esto es solo el comienzo, aún queda mucho camino por recorrer, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado", escribió. "Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Dios me ha dado una nueva vida".

Continuó: "Hoy llevo 105 días, pero estoy despierto y desde entonces la luz me ha inundado. Me faltan 81 días para volver a respirar aire fresco, gracias al flujo de miles de personas que entran y salen de este magnífico hospital. ¡Qué lugar! He renacido aquí, en otra cultura que nos ha superado en amor y espiritualidad".

Los comentarios de Masalva parecen hacer referencia a la Ciudad Médica Sheikh Khalifa de Abu Dabi, conocida por su unidad de cuidados intensivos de última generación y su programa para pacientes internacionales. Aunque no está confirmado, varios medios de comunicación sugieren que recibe tratamiento en este centro debido a los avanzados protocolos de control de infecciones que ofrece.

El actor saltó a la fama interpretando a Ramón Arellano Félix en Narcos: México, y también ha aparecido en telenovelas como Mi Corazón Es Tuyo y La Rosa de Guadalupe. Antes de su enfermedad, acababa de terminar la filmación de The Gringo Hunters, una coproducción entre México y Estados Unidos que se estrenará el 9 de julio en Netflix.

Mientras Masalva permanece en el extranjero, el tono de su mensaje sugiere que poco a poco va recuperando fuerzas. Sus fans en Latinoamérica y Estados Unidos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, aplaudiendo su resiliencia y calificando su recuperación de milagro.

Su agencia no ha anunciado un cronograma para su regreso a México, pero las últimas palabras del actor dejan entrever su determinación de seguir luchando: "Esto es solo el comienzo".