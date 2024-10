El ícono del pop canadiense, Justin Bieber, está pensando en demandar a varios de sus exadministradores por el supuesto mal manejo de su dinero. Según fuentes cercanas al cantante de 'Love Yourself', este problema le ha estado molestando desde hace años, ya que siente que ha perdido una gran suma por las malas decisiones de su equipo financiero.

De acuerdo con información obtenida por TMZ, Bieber esté meditando los pro y los contras de la demanda, aunque no se sabe con exactitud cuánto considera que ha sido malgastado. Lo que sí se conoce es que no sería una sola persona la responsable, sino varios administradores que han trabajado para él a lo largo de los años. Aunque la posibilidad de una demanda está sobre la mesa, el equipo actual del cantante está dividido: algunos sugieren que debería tomar medidas legales, mientras que otros creen que no sería la mejor decisión.

Justin no fue el mejor tampoco con sus finanzas

Algunos dicen que parte del problema fue que Justin tuvo una racha de gastar sin parar, lo que pudo haber desordenado sus finanzas, y esto se convierte en uno de los argumentos en contra de la demanda. Pero bueno, pobre no es, porque a pesar de los problemas pasados, Justin sigue bien económicamente. A principios de 2023, vendió su catálogo musical por 200 millones de dólares, lo que disparó su fortuna, que ya rondaba los 100 millones antes de la venta.

Aunque no se ha tomado una decisión definitiva sobre si Justin demandará o no a sus exadministradores, las conversaciones continúan. Este tema financiero se suma a un período de pausa en la carrera del cantante, quien en los últimos años lidió con problemas de salud, como el síndrome de Ramsay Hunt, que lo obligó a cancelar su gira mundial "Justice World Tour" en 2022. Y sumado a todo eso, por estos días Bieber se enfrenta al lío de rumores que lo podrían vincular al proceso de Sean 'Diddy' Combs.

Queda por ver si Justin llevará el asunto a los tribunales o si logrará arreglarlo fuera de la corte con los que, según él, le causaron este conflicto económico. Mientras tanto, sus fans están pendientes de cualquier novedad sobre su carrera y lo que venga en el futuro, porque parece que pronto entrará de nuevo al estudio.