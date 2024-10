En inglés

Han salido a la luz las supuestas reglas estrictas que debían cumplir las mujeres y chicas que asistían a las fiestas de Sean 'Diddy' Combs, lo que ha desatado una nueva ola de problemas legales para el rapero.

Diddy permanece detenido en Nueva York hasta su juicio en mayo de 2025, enfrentando acusaciones de conducta sexual inapropiada y tráfico sexual en sus supuestas "fiestas salvajes".

Ahora, un organizador de eventos ha hablado con el New York Post, enumerando los presuntos requisitos y normas sobre cómo debían vestirse las mujeres y el límite de peso que debían cumplir.

Según reveló, las mujeres invitadas a estos eventos supuestamente debían cumplir estrictos estándares de peso y apariencia, con un límite de 140 libras impuesto por el organizador. El organizador del evento, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: "Hacíamos una pesada si era necesario. Las chicas debían ser jóvenes y atractivas, así que siempre tenía una báscula cerca por si necesitaba asegurarme. El límite era de 140 libras, pero si una chica era realmente alta, había un poco de discreción al respecto".

Además de las presuntas restricciones de peso, las mujeres también debían cumplir ciertos criterios físicos específicos. "Nada de flacidez, nada de celulitis. No demasiado tatuajes o piercings. Nada de cabello corto. Y las chicas debían ser jóvenes y atractivas", aseguró el organizador. También se habría impuesto un estricto código de vestimenta, ya que se les exigía a las mujeres que usaran vestidos reveladores y tacones altos en todo momento.

"Nada de pantalones. Nada de jeans. Nada de zapatos planos. Cada chica tenía que llevar un vestido de fiesta, preferiblemente muy corto, apenas cubriendo los glúteos, pero no más largo que la mitad del muslo. Mostrando escote. Y cada una de ellas debía llevar stilettos. En eso no había excepciones: stilettos altos", enfatizó el organizador.

La fuente también mencionó que supuestamente no se verificaban las edades de las asistentes. El organizador admitió: "Era un asunto de 'no preguntar, no decir'. En ese momento, yo también era muy joven y sinceramente pensé que no les preguntábamos la edad por las leyes de consumo de alcohol. Nunca me quedaba para las fiestas salvajes y no tenía idea de que se esperaba que estas chicas tuvieran relaciones sexuales con otras personas".

En algunos casos, bailarinas supuestamente eran invitadas a reuniones privadas después de los eventos de Diddy. Una de ellas recordó al Post que le ofrecieron $1,000 para asistir a una fiesta después de los premios VMA, pero rechazó la invitación.

"Se sentía turbio", comentó. "Así que no fui. Pero otras chicas sí fueron, y luego realmente no hablaban de lo que sucedió allí".