¿Alguna vez te has preguntado si los famosos también experimentan cosas raras? Demi Lovato, Nicolas Cage, Camila Fernández, Bárbara Mori y muchos más han contado historias que te van a dejar con la boca abierta. Desde ovnis hasta fantasmas, pasando por vírgenes y presencias inexplicables, nuestras estrellas favoritas han vivido momentos que parecen sacados de una peli de terror.

Pero tranqui, que aquí no hay efectos especiales ni guiones, solo experiencias reales que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo paranormal, y que son perfectas para contar en la Noche de Brujas. ¡Happy Halloween!

Camila Fernández

La nieta del legendario Vicente Fernández tiene una historia en la que la música se mezcla con lo sobrenatural. Mientras se preparaba para grabar un video musical con un

traje de charra, Camila sintió la presencia de su abuelo fallecido.

La manija de la puerta del camerino comenzó a girar misteriosamente, asustando a todos

Excepto a Camila. "Ellos estaban muy asustados, pero yo me sentía muy tranquila. Por eso

supe que era mi Tata", compartió la artista. Esta experiencia no solo la reconfortó, sino que

también la inspiró en su carrera musical, siguiendo los pasos de su abuelo en el género

ranchero.

Ana Claudia Talancón

La estrella de 'El crimen del Padre Amaro' y la serie de Netflix 'Accidente' , vivió una experiencia paranormal que la convirtió en creyente de lo sobrenatural. Durante el rodaje de la película en una hacienda de Veracruz, Talancón tuvo un encuentro nocturno con una presencia misteriosa.

La Ana Claudia relata cómo, en medio de la noche, vio una silueta negra entrar en su habitación y

recostarse contra la pared, mirándola fijamente. Esta experiencia escalofriante no solo la

marcó personalmente, sino que también influyó en su enfoque hacia papeles en

producciones de terror, como su reciente participación en la obra de teatro 'El Sótano'.

Sylvia Pasquel

La hija mayor de la icónica Silvia Pinal, compartió una experiencia paranormal que

involucra a su fallecida hermana. Después de colocar un altar de Día de Muertos con la foto

de su hermana, Pasquel experimentó eventos inexplicables que atribuyó al espíritu juguetón

de su familiar.

El incidente más notable fue la desaparición y reaparición misteriosa de su teléfono celular.

'El teléfono estuvo perdido tres días, pasado ese tiempo abrí mi cajón en donde guardo mi

ropa interior y ahí estaba', relató Pasquel. Esta experiencia, aunque aterradora en el

momento, reforzó su creencia en la vida después de la muerte y el cariño eterno que

comparte con su hermana.

Además, ha confesado que presintió lo que podría pasarantes del terrible accidente de auto que le cobró la vida a Viridiana Alatriste, la segunda hija de Pinal y también hermana de Alejandra Guzmán.

Demi Lovato

La estrella del pop que todos amamos, no solo conquista las listas de éxitos, sino que

también se ha lanzado a la conquista del espacio exterior. ¿Quién lo diría? En su programa

'Unidentified With Demi Lovato', la cantante se convierte en toda una mujer moderna,

explorando el fascinante mundo de los ovnis..

Pero ojo, que esto no es un simple capricho de famosa. Todo comenzó en su cumpleaños

número 28, cuando Demi vio unas luces misteriosas en el cielo y, acto seguido, ¡pum! Se

desmayó. Desde entonces, su obsesión por los extraterrestres no ha hecho más que crecer.

Maribel Guardia

Su historia es una mezcla de dulzura y misterio. Tras la trágica pérdida de su hijo Julián

Figueroa a los 27 años, la actriz ha encontrado consuelo en su nieto José Julián. El

pequeño, que vive con Maribel, se ha convertido en un puente entre ella y su hijo fallecido.

En sus conversaciones diarias, José Julián le revela a su abuela detalles desconocidos sobre

Julián, sorprendiendo a Maribel con la profundidad de la relación de padre e hijo.

"Tiene tan fresco a su padre, tan en su corazón", comparte Guardia, emocionada por estas revelaciones que le permiten conocer nuevas facetas de su hijo.

Como tributo a la memoria de Julián, Maribel y su nieto han decidido mantener viva la

tradición del Altar de Muertos, algo que era muy importante para el fallecido cantante.

Regina Blandón

Conocida por su papel de Bibi en 'La Familia Peluche', tuvo su propia dosis de terror real

durante el rodaje de la película 'La niña de la mina'. La actriz reveló que durante la

filmación ocurrieron eventos inexplicables, como láminas que caían sin razón aparente.

Estos sucesos paranormales no solo añadieron un toque de autenticidad a la película de

terror, sino que también dejaron a Regina con una experiencia que seguramente no

olvidará. ¿Será que los fantasmas querían su propio papel en la película?

Nicolas Cage

Si pensabas que Nicolas Cage solo era intenso en sus películas, espera a escuchar sus

historias paranormales. Este tipo parece un imán para lo sobrenatural. Primero, se le

aparece una mujer misteriosa con el pelo larguísimo, como salida de 'The Ring'.

Y como si eso fuera poco, tuvo que vender su mansión en Nueva Orleans a precio de ganga porque descubrió que ahí había ocurrido un asesinato. Considerando que es el protagonista de una película con el nombre de 'Ghost Rider' el susto debe haber sido inmenso.

Daniella Álvarez

La modelo colombiana Daniella Álvarez nos trae una historia que es mitad inspiradora,

mitad escalofriante. Después de la amputación de su pierna, Daniella tuvo una experiencia

que cambiaría su vida. En el hospital, vio nada más y nada menos que la figura de la Virgen

en la pared.

Pero la cosa no termina ahí. En otra noche, mientras estaba sedada, sintió una presencia que

le dio un beso y el nombre 'Abraham' apareció en su mente. ¿Coincidencia? ¿Alucinación,

por los medicamentos? O quizás, solo quizás, algo más allá de nuestra comprensión.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, el galán de Hollywood, tenía una 'roomie' bastante peculiar: el

fantasma de una anciana que lo visitaba regularmente. Pero parece que hasta los fantasmas

tienen sus límites. Un día, la anciana espectral pilló a Matthew desnudo y, ¡puf! Nunca

más volvió.

Ariana Grande

La diva del pop con voz de ángel, tiene un teléfono con un talento oculto para la fotografía

paranormal. En dos ocasiones, sus fotos aparentemente normales han captado presencias

fantasmagóricas.

Imagínate estar revisando tu galería y de repente ¡bam! Un fantasma photobombeando tu

selfie. Ariana probablemente ya ni se sorprende, pero nosotros estaríamos cambiando de

El teléfono más rápido que ella cambia de ponytail.

Emma Stone

nos trae una historia que parece sacada de una comedia romántica

sobrenatural. Resulta que su abuelo fallecido, a quien ni siquiera conoció en vida, le deja

monedas por toda la casa.

¿Un fantasma dejando propina? Suena a la trama perfecta para la próxima película de

Emma. Aunque, pensándolo bien, si mi abuelo fantasma me dejara dinero, yo no me

quejaría.

Y tú, ¿has tenido alguna experiencia sobrenatural? ¿O prefieres mantener los fantasmas en

las películas y los ovnis en la ciencia ficción? Sea como sea, estas historias de nuestros

ídolos nos demuestran que la realidad a veces puede ser más extraña que cualquier guion de

Hollywood.