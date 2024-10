En ocasiones, la industria del entretenimiento ofrece a los fans una serie de juntes y crossovers que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Solo este año, Sabrina Carpenter y Christina Aguilera sorprendieron a todos con una colaboración en conmemoración a los 25 años del debut de Aguilera.

En una nueva dupla inesperada, el actor de la célebre serie de Netflix 'You', Penn Badgley, dejó a todos atónitos al subir un video en su cuenta oficial de TikTok. En el video, se ve a Pen entonando un fragmento de la canción 'Anyone' de la cantante Demi Lovato.

Te podría interesar: Rachel Zegler, la artista latina que ha recibido amenazas de muerte por protagonizar la película de Blancanieves

A medida avanzaba la canción, el actor mostró que no se encontraba solo, sino en compañía de la misma Demi, quien siguió la melodía con su increíble y potente voz. Mientras la cantante se robaba los reflectores con su talento, Penn la animaba a seguir cantando, dejando en evidencia la química y el buen rato que pasaron juntos.

Esta sorpresiva unión a generado muchas dudas en los fans, preguntándose a qué se debe que ambos artistas hayan coincidido. Lo cierto es que gracias a la descripción del video, podemos intuir que Demi ha sido invitada al podcast 'PODCRUSHED', del que Penn es parte.

Aunque no ha habido ningún anuncio de parte de ambos, esta no sería la primera vez que vemos a Penn junto a una de las pop girl más talentosas de la industria.

Un par de meses atrás, Penn y Ariana Grande pusieron de cabeza a la industria musical con el video de la canción de Grande 'The boy is mine', donde el actor interpreta al interés amoroso de la cantante, quien lo visita mientras hace como si fuera el icónico personaje de comic, Gatúbela.

En aquella ocasión, el actor de 37 años manifestó su agradecimiento con la cantante y actriz por haberle permitido ser parte de su tan esperado regreso a la música. De igual forma, al igual que con Demi, la dupla compartió un video donde se ve a ambos cantar la canción de Ariana 'Shut up', cuando la cantante asistió como invitada al mismo pocast.

"El chico puede ser tuyo, pero el placer es todo mío. Gracias por invitarme a tu órbita por un momento...¡Mamá, estoy en un vídeo musical!", comentó el actor en un post de instagram agradeciendo a Ariana.

Penn Badgley, ¿cantante?

Ahora bien, aunque a Penn se le conozca por su trabajo en el mundo de la actuación por series exitosas como 'Gossip Girl' y 'You', lo cierto es que no ha estado muy lejos de la industria musical. No solo por su matrimonio con la cantante Domino Kirke Badgley desde 2017, sino porque él también ha desarrollado una carrera como músico.

Aunque un poco más discreta que su trayectoria como actor, Penn tiene su propia banda llamada 'MOTHXR', la cual está conformada por el Badgley, Jimmy Giannopoulos, Simon Oscroft y Darren Will y donde él es el vocalista. Algunos podrán creer que se trata de un proyecto nuevo debido al desconocimiento del dato, pero el grupo lleva 10 años juntos creando música indie pop y synth pop.

Dicho esto, no sería nada extraño que un día Penn sorprenda a los fans con una colaboración con una de estas grandes estrellas, la cual no sea precisamente con él como protagonista de un video, sino detrás de un micrófono.