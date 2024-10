¿A pocos días de Halloween y aún no tienes disfraz? No te preocupes, porque esto que parece un problema enorme tiene solución. Basta con que te pongas creativo y tengas a la mano paletas de maquillaje, pintura para cara, pedrería y algunas flores, y estás lista para crear a la mejor Catrina de las fiestas.

Aunque el maquillaje de este icónico personaje de la cultura mexicana parezca un poco complicado, eso no significa que sea imposible de hacer. Ya sea que prefieras los maquillajes cargados y elaborados o seas de gustos, o destrezas, más moderadas, siempre hay un estilo que se acomoda a ti y no te hará desentonar.

Con el afán de darte un par de opciones para que no te quedes encerrado en casa durante la noche de Halloween, aquí te compartimos algunos tutoriales para que te animes a disfrazarte de Catrina, y de paso, practiques para el próximo Día de Muertos que se acerca.

Catrinas de pedrería

Si no sientes mucha confianza con tus habilidades con el maquillaje, no te desanimes, esto no quiere decir que no puedas recrear a tu propia Catrina. Para esta primera opción lo único que necesitas es tu maquillaje de costumbre y un paquetico de perlas para pegar en el rostro.

Empieza realizando tu maquillaje como de costumbre y trata de resaltar tus ojos con sombras a tu propio estilo. Cuando hayas terminado con eso, toma las perlitas y forma dos círculos que rodean ambos ojos individualmente. Luego coloca una fila de estas misma piedras a los costados de tu cara para marcar el contorno y finaliza añadiendo detalles con crema color blanca o pintura para el rostro. Listo, ya tienes una Catrina fácil y elegante.

Ahora, aunque estas dos opciones puedan ser un poco más arriesgadas, tampoco requieren de mucha habilidad y lo único que necesitarás son sombras ya sean negras o del color que más te guste, un arreglo de piedras para colocar en el rostro y un delineador negro, pintura para el rostro o crema de color para hacer los detalles de la boca y el contorno.

@creando.con.brenda Gajes del oficio: ir disfrazada de vez en cuando a la escuelita. 🎭👩‍🏫 Hoy les comparto este maquillaje de Catrina súper fácil y rápido que me ha sacado de apuros en más de una ocasión. Atentos, porque en los próximos días les compartiré plantillas del Día de Muertos para trabajar y decorar en sus escuelas. 🎨 #MaquillajeCatrina #DíaDeMuertos #CatrinaLook #DisfrazParaClase #maquillajecatrinasencillo ♬ La Bruja - Mexican Music Factory

Catrinas difíciles, pero no imposibles

Si quieres tomar riesgos, pero no muchos, puedes intentar crear las formas de tu maquillaje por tu propia cuenta con sombras, marcadores para el rostro, pinturas y demás. Al igual que todo, puedes encontrar versiones más sencillas, así como auténticos trabajos detallados sin ser muy difíciles.

Si aún tienes miedo, puedes empezar con una Catrina blanca que solo requiere de un crayón grueso de dicho color con el que dibujaras cada uno de los detalles de este personaje. Al igual que en la primar opción con pedrería, empieza haciendo tu maquillaje normal incluyendo tus ojos, para luego añadir los detalles blancos, dándote un resultado elegante y sencillo.

Si esta idea te gusta, pero quieres añadir un poco de color, e incluso dimensión, no te detengas. Te dejamos dos opciones más, se parecen mucho en el proceso a la antes compartida, con la diferencia que puedes jugar con las formas y colores que más te gusten para personalizar a tu propia versión de la Catrina.

Catrinas en su totalidad

Ahora bien, si lo que buscas es transformarte por completo en la Catrina. Este apartado es definitivamente para ti. Aunque estos maquillajes pueden ser más complejos que los mostrados anteriormente, al igual que los demás, puedes encontrar estilos menos difíciles que otros sin restarle estilo y presencia a tu maquillaje.

La primera opción es un poco menos compleja, pero no significa que no tenga su dificultad. Este look es ideal para aquellas que desean personificar este ícono, pero no quieren el look tan gótico que dan los detalles negros, especialmente en los ojos. Para ello este maquillaje busca destacar los ojos con otros colores y hacer los detalles y crear dimensión con color negro.

Pero si lo tuyo es tirar la casa por la ventana, estas dos opciones de Catrinas son lo que estabas buscando. Mientras que el primer estilo te muestra la magia de los detalles solamente usando maquillaje, pinturas y demás, el segundo es una mezcla de esta técnica con el uso de pedrería que le dará un toque único al look, dejando claro que a veces más es más.

Y para las Catrinitas de la casa

Por último, pero no menos importante, te dejamos una opción de maquillaje de Catrina para las más pequeñas. Este total look de Catrina no solo tiene los detalles en color negro típicos de este personaje, sino también el color que las hará destacar a ellas.

Así que ya no tienes excusa para faltar a un Halloween como se debe, toma nota y empieza a practicar tu maquillaje de Catrina para las fiestas.