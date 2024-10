El pasado fin de semana, Andrea Legarreta fue vista disfrutando del concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, acompañada por Luis Carlos Origel. De hecho, ambos fueron captados saliendo juntos del evento.

En su cuenta de Instagram, Andrea compartió historias que incluían imágenes con Luis Carlos, donde escribió: "Y ya en el túnel... De despedida... jajaja @lcorigel y yo dándolo todo antes de la huida!!!" Esto ha llevado a muchos a preguntarse si hay algo más que una simple amistad entre ellos.

Luis Carlos, quien es sobrino del reconocido periodista Juan José Origel, ha estado ganando popularidad no solo por su trabajo como coach fitness en "Hoy", sino también por su enfoque en promover un estilo de vida saludable.

Con casi 28 mil seguidores en Instagram, ha logrado captar la atención del público joven, lo que lo convierte en un personaje relevante en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Nació en una familia bastante relacionada con la televisión y es sobrino del famoso conductor Juan Josél, de quien siguió los pasos para entrar en este mundo. Luis Carlos empezó como atleta, jugando fútbol, pero más adelante descubrió su pasión en el mundo fitness.

A través de su cuenta de Instagram, se dedica a compartir su estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y algunos momentos de su vida personal. Además de su trabajo en televisión, ha participado en campañas publicitarias y ha aparecido en revistas como Men's Health México, lo que refuerza su estatus como figura pública en el ámbito del bienestar físico.

Las imágenes compartidas por Andrea en sus redes sociales, donde ambos se ven felices disfrutando de un concierto, han alimentado aún más la especulación sobre su relación. Sin embargo, hasta el momento, ni Andrea ni Luis Carlos han confirmado oficialmente la naturaleza de su vínculo.

Andrea Legarreta y ex

Desde febrero de 2023 Andrea Legarreta y Erik Rubín causaron revuelo en el mundo del espectáculo, cuando anunciaron su separación luego de más de 22 años juntos. Sin embargo, hay que destacar que dicho divorcio aún no ha sido formalizado.

En una entrevista en el podcast "Cara a Cara", Erik mencionó: "Todavía no me divorcio... Ya llegará la formalidad, pero ahorita en el ensayo nos hemos dado cuenta de muchas cosas y eso me tiene en paz". Esto indica que aunque han tomado caminos separados, todavía hay un vínculo emocional significativo entre ellos.