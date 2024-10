!Diego Boneta no deja de sorprendernos con sus habilidades y destrezas! El galán destapó su más reciente logro en su cuenta de Instagram, donde se mostró bastante entusiasmado. "Estoy más que emocionado y orgulloso de anunciar mi novela debut, 'The Undoing of Alejandro Velasco'! Construir este mundo con mis socios en Amazon ha sido un sueño hecho realidad", escribió para acompañar la imagen en la que se le ve con la obra en mano.

La trama de 'The Undoing of Alejandro Velasco' gira en torno a la misteriosa muerte de una estrella del tenis, Alejandro Velasco. Después de que su cuerpo es encontrado sin vida, un atractivo extraño llamado Julián se presenta ante la familia Velasco para ofrecer sus condolencias. Sin embargo, lo que parece ser un gesto amable pronto se convierte en un juego peligroso lleno de intrigas, secretos y traiciones.

La adaptación para Amazon será producida por un equipo talentoso, incluyendo a Oliver Goldstick y Natalia Castells-Esquivel como guionistas. La producción también contará con la participación de Boneta como productor ejecutivo, asegurando que su visión creativa se mantenga intacta.

De actor a escritor

A pesar de su éxito en la actuación, Diego Boneta ha decidido explorar nuevas fronteras creativas al convertirse en escritor. Con solo 33 años, ha demostrado ser un artista versátil, destacándose no solo en proyectos cinematográficos y televisivos como 'Rock of Ages', 'Scream Queens' y por supuesto, 'Luis Miguel La Serie' sino también ahora en el mundo literario.

En sus propias palabras, Boneta ha compartido que "es un thriller que contiene todo lo que amo: una historia propulsiva, tensión ardiente, juegos mentales", lo que refleja su pasión por contar historias complejas y cautivadoras.

La novela también incluirá un audiolibro en inglés y español narrado por el propio Boneta, lo que añade un toque personal a la experiencia del lector. Esta decisión demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de conectar con su audiencia de manera más profunda.

¿Cuándo podremos disfrutarla?

Con el lanzamiento programado para mayo de 2025, los fanáticos ya pueden hacer sus pedidos con anticipación de 'The Undoing of Alejandro Velasco' en diversas plataformas, incluyendo Amazon. Este thriller no solo promete ser una lectura intrigante sino también una experiencia multimedia completa con su adaptación televisiva.

Diego Boneta está demostrando que es más que un rostro conocido; es un creador multifacético dispuesto a explorar nuevas avenidas artísticas. Su transición de actor a escritor es inspiradora para muchos jóvenes artistas y muestra que siempre hay espacio para crecer y evolucionar dentro del mundo del entretenimiento.