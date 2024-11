La actriz colombiana-estadounidense Sasha Calle ha tenido una carrera tumultuosa en el último año y medio. Protagonizó la multimillonaria película de superhéroes 'The Flash' como Supergirl y ahora está promocionando la película semiautobiográfica de la también colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza Samudio, 'In the Summers', en la que comparte pantalla con el rapero puertorriqueño Residente y la casi Batgirl Leslie Grace.

Read more: El nuevo Superman abraza oficialmente su estatus de inmigrante

A principios de este año, se anunció que Calle no regresaría como Supergirl, siendo su papel recasteado con la estrella de 'House of the Dragon', la actriz australiana Milly Alcock. Ahora, Calle se ha sentado con The Hollywood Reporter para hablar sobre su experiencia. Fue desgarrador.

'The Flash' se estrenó en un período de transición muy grande para DC y Warner Bros. La película había estado en desarrollo durante casi una década mientras la administración de DC cambiaba y los ejecutivos se desanimaban por la recepción mixta del universo cinematográfico de Zack Snyder, comenzando con la película de 2013, 'Man of Steel', protagonizada por Henry Cavill en el papel principal, y la polémica película 'Justice League'. En ese momento, DC había estado tambaleándose en la indecisión.

Un 'Flash' de drama

En 2022, un año antes del estreno de 'The Flash', parecía que DC finalmente había decidido hacia dónde quería ir. Una subsidiaria de Warner, DC Studios fue fundada bajo la dirección de James Gunn, director de 'Guardians of the Galaxy' y 'The Suicide Squad', quien quería empezar de cero con un nuevo universo. Sin embargo, el momento no pudo ser peor, ya que el proyecto apasionado de DC de La Roca, 'Black Adam', acababa de estrenarse, con la reaparición de Henry Cavill como Superman y el anuncio de que volvería en proyectos posteriores.

Sin embargo, sin el conocimiento de Cavill, Gunn había sido contratado para escribir un guion para una película de Superman con otro actor en el papel antes de la aparición de Cavill en 'Black Adam'. Como CEO de DC Studios, esto colocó a Gunn en la desafortunada posición de tener que informar a Cavill que no volvería como Superman, a pesar de haber anunciado su regreso solo unos meses antes.

Solo unos meses antes, Warner Bros. anunció que la película ya completada 'Batgirl', protagonizada por la coestrella de Calle en 'In the Summers' y su amiga de mucho tiempo, Leslie Grace, no sería estrenada.

Calle le dice a Brian Davids de The Hollywood Reporter que "No sé qué hubiera hecho sin Leslie, para ser honesta. Siento que ella lo tuvo aún peor y, sin embargo, fue una luz divina de amor y calidez. Ella fue tan hermosa. De nuevo, es mi familia. Podía llamarla en cualquier momento, y siempre nos apoyábamos mutuamente. Y aunque provino de una situación realmente confusa y dolorosa, logramos tener una hermosa amistad que es verdadera, honesta, sincera y amable. Es muy desinteresada.

Esto nos lleva a 'The Flash' de 2023, dirigida por Andy Muschietti, director de 'IT', protagonizada por Miller en el papel principal, además de Ben Affleck y Michael Keaton retomando sus roles como sus respectivas versiones de Batman, y Sasha Calle como Supergirl.

En los años previos al lanzamiento de 'The Flash', Miller enfrentó numerosas controversias debido a crisis mentales, cargos por agresión y acusaciones de abuso por parte de menores. Esto, junto con el anuncio del despido de Cavill y el nuevo universo de Gunn, dejó a la película en una especie de limbo sobre lo que sucedería una vez lanzada, si es que alguna vez se estrenaba. A raíz de esto, Calle fue la única actriz de la película que realizó promoción para ella.

Calle recuerda: "Fue muy difícil, debo decir. Tenía sentimientos encontrados mientras manejaba todo. Estaba muy emocionada, pero había muchas preguntas sin respuesta para mí, así que fue muy agridulce. Tenía un hermoso equipo a mi alrededor para apoyarme. Tenía publicistas maravillosos, y una increíble maquilladora y estilista que me cuidaban..."

A pesar de lo que algunos pudieron haber sospechado, 'The Flash' se estrenó en cines el 16 de junio de 2023 y fue ampliamente promocionada por todos en Warner Bros./DC. Sin embargo, el regreso de Michael Keaton y la intensa promoción de Warner no pudieron salvar el proyecto de ser uno de los mayores fracasos de taquilla en la historia, recaudando solo $271 millones de un presupuesto de $200 millones.

A pesar de que Gunn elogió públicamente la película antes de su estreno, parece que no estaba interesado en continuar con esas versiones de los personajes, ya que a principios de 2024, Gunn anunció una nueva lista de películas de DC, entre ellas su nueva película de Superman protagonizada por el actor estadounidense David Corenswet y 'Supergirl: Woman of Tomorrow.'

Los fanáticos esperaban que Calle retomara el papel en la próxima película y ella expresó su deseo de regresar, sin embargo, ese mismo mes, se anunció que Alcock interpretaría el papel principal.

Aún más frustrante para Calle fue que el final original que se filmó para 'The Flash' estaba destinado a allanar el camino para más aventuras de DC con ella como Supergirl, pero al final el metraje fue reemplazado por una broma en la que 'The Flash' conoce al Batman de George Clooney.

Calle dice que "¡Por supuesto que fue [frustrante]! Estaba profundamente enamorada de ese papel. Hablé muchas veces sobre su futuro. Cuando firmé para ello, era para un contrato de varias películas. Eso es algo común cuando firmas para una franquicia. Así que fue muy desgarrador para mí, y fue muy confuso."

Sin embargo, Calle ha dejado claro que siempre atesorará la experiencia y sabe que dio lo mejor de sí.