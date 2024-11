El grupo de chicas británico Little Mix se ha reunido oficialmente tras un paréntesis de dos años, lo que ha llevado a los fans a especular sobre la posibilidad de un regreso.

LITTLE MIX IS BACKKK pic.twitter.com/K3fww5Ghzp — D • (@dlovesleighanne) November 1, 2024

Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall y Perrie Edwards posaron juntas de muy buen humor, sonriendo y soplando besos antes de algunas festividades de Halloween. Las tres son las últimas integrantes que quedaron antes que el grupo se dispersara en mayo de 2022.

Jesy Nelson, la cuarta de las fundadoras, abandonó la banda en 2020. En su momento afirmó que su salida se debió a problemas prolongados de salud mental, señalando: "Me resulta muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas".

A pesar de la salida de Nelson, nunca pareció haber mucha mala leche entre el resto de las cantantes, ya que anunciaron su ruptura de forma amistosa. También declararon que habrían decidido gestionar sus propios lanzamientos en solitario, sin planes de lanzar música al mismo tiempo para evitar chocar en las listas de éxitos.

El grupo, inspirado por Beyonce, ha generado rumores de un regreso, y dicen que la razón de la reunión podría ser apoyo emocional. Edwards, que anteriormente estuvo comprometida con Zayn Malik de One Direction, compartió recientemente su reacción a la repentina e impactante muerte de Liam Payne durante su episodio en el podcast 'Happy Place' que tuvo lugar el 28 de octubre.

"Simplemente se siente raro", explicó Perrie. "Es tan triste. Es tan desgarrador y mi corazón sinceramente me duele por su familia, sus amigos, Cheryl y su pequeño hijo. Es absolutamente devastador. No puedo ni imaginar cómo se deben estar sintiendo ahora mismo. No creí que fuera real cuando lo leí."

Anteriormente apodado "el grupo de chicas más grande del mundo" y ganadoras de 'X Factor', ha insinuado planes de regresar a la música juntas, aunque en ningún momento han especificado cuándo.