Después de nueve años, el artista mexicano José Manuel Figueroa finalmente ha conseguido hablar como nunca antes sobre la muerte de su papá. Joan Sebastian, El Poeta del Pueblo y una leyenda de la música mexicana falleció el 13 de julio de 2015, tras una lucha de muchos años contra el cáncer de hueso.

En una reciente entrevista para el programa Radio Show, el artista confesó cómo fueron las últimas horas de su progenitor. "Tuvo que sentarme alrededor de unas seis horas, yo creo, para explicarme, para hacerme entender que lo dejara morir, que lo dejara descansar, que era el momento", recordó.

Seguidamente, Figueroa contó cuál fue la última petición de su padre.

"Él no quería que nadie lo viera morir, me dijo que no quería, me dijo: 'Hijo, yo creo que hacer el amor, dormir, bañarte o morir, tú decides si lo quieres compartir o no. Si puedes, hijo, ayúdame a morir solo, ayúdame a morir solo, no quiero público, no quiero que me vean mis hijas, que no quiero verlos sufrir, no quiero que sea esa mi última imagen, no quiero llevarme esa imagen de que me vean sufrir o de yo verlos sufrir o de yo escucharlos llorar, de escucharlos sufrir. Ayúdame, ayúdame en lo que más puedas hijo, te lo

encargo'. Le fallé".