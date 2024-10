Entre los nombres de los participantes en el reality 'Los 50' uno es particularmente importante para los fans de la música latina y la música mexicana. Se trata de Marcelia Figueroa.

Si el apellido no la delata, el nombre de su padre lo hará. Marcelia es una de las hijas del gran cantautor mexicano Joan Sebastian. Hermana de José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa.

Tras estudiar danza en su infancia y enamorarse del teatro musical, que estudió en Irlanda, Marcelia ya ha sacado varias canciones y ha trabajado en la televisión. Su debut fue en la telenovela de Televisa "Marea De Pasiones", donde tuvo un papel secundario que la convenció aun más que el mundo del espectáculo era lo suyo.

Posteriormente se mudó a Los Ángeles para estudiar actuación en The Americas Academy of Dramatic Arts y no ha dejado de trabajar en ser cada vez mejor. Su enfoque en la preparación es algo que ha dicho que heredó de su papá y que ha visto en sus hermanos.

Los hijos de Joan Sebastian

La madre de Joana Marcelia Figueroa, su nombre completo, es Alina Espino, la mujer que era fue la última compañera sentimental del artista. De esa relación, además de la joven nació D'Yave.

Sus hermanas son Juliana, hija de Joan Sebastian y Érica Alonso, y Zarelea, la mayor de las chicas, cuya madre es Carmen Ocampo.

Los hijos varones del cantor de Juliantla, como también se le conocía, eran Julián, su hijo con Maribel Guardia, Trigo de Jesús, Juan Sebastián y José Manuel. De estos, solo el último sigue con vida.

Marcelia en 'Los 50'

Cuando debute en el reality de la cadena Telemundo, que se estrena el martes 15 de octubre, Marcelia estará mostrándose por primera vez al público de habla hispana del mundo.

Ella no es la primera hija de leyendas mexicanas en participar en realities. En el elenco la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' de Telemundo estuvo Nicole Chávez, la hija menor del ícono del boxeo Julio César Chávez.

'Los 50' es un juego duro en el que para ganar el premio de los 350 mil dólares hay que tener fortaleza física y mental, inteligencia y astucia. Aun así, lo más importante es mantener el interés del público, que participa en las votaciones y que, por primera vez, hasta podrá ganar dinero. Esta segunda temporada se ha creado un sistema en el que alguien de la audiencia que se conecte con el famoso ganador recibirá 50 mil dólares.

¡Tremendo incentivo!

Las historias que Marcelia cuente de su papá y sus hermanos sin duda pueden mantenerla en la hacienda de El León hasta el último día. Falta por ver cómo se comporta y qué tanto está dispuesta a decir y/o actuar y hasta cantar.