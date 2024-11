"Ay, aunque me tachen de cougar para quitar las arrugas, baby puedo ser tu sugar. ¡Dame tu colágeno!", reza parte del tema que la estrella mexicana Erika Buenfil escribió basándose en lo que ha vivido durante los últimos años.

En entrevista para el programa 'Hoy Día' de Telemundo, la rubia de 60 años confesó que se inspiró en relaciones anteriores con hombres mucho menores que ella.

"Me inspiró, pues un colágeno. Realmente me sucede que se acercan a mí chavos muy jóvenes u hombres muy jóvenes y entre que le haces caso y entre que no y que te avientas, pues a una mini relación y de repente digo: 'Es mi colágeno'", respondió la intérprete tras ser cuestionada por la presentadora dominicana Chiky Bombom.

Ella también le preguntó si era distinto salir con una persona con bastantes años de diferencia, a lo que la mexicana respondió sin tabú: "Sí".

La conductora no quiso quedarse con la curiosidad e insistió: "¿Cuál es la diferencia?". La actriz convencida de lo "sabroso" que es disfrutar del 'Colágeno' respondió: "Obviamente, tienen más energía, una conversación que te da alegría. Yo me reía todo el tiempo. Vaya, todos los temores y las cosas que uno tiene por la edad o porque ya tienes miedo de dar pasos, la gente joven no y entonces, obviamente mi hijo me apoya muchísimo, pero ya estar con alguien es de repente voltear a ver y dices: 'Claro, su mentalidad es que todavía tiene mucho camino por delante y a uno le da miedo y dices: 'Bueno, órale. Te impulsa, te llena de alegría, te divierte. La verdad me divertí yo mucho".

Los 'Colágenos' de su vida

Cuando Erika Buenfil grababa 'Perdona Nuestros Pecados', la vincularon sentimentalmente con el protagonista, nada más y nada menos que el guapo venezolano Emmanuel Palomares. Las especulaciones surgieron luego de verlos juntos y 'acaramelados' en redes sociales.

Antes, la actriz de 'Fugitivas en Busca de la Libertad' tuvo un romance fugaz con el político Ernesto Zedillo Jr. cuando ella tenía 41 años y él 19.

Entre otras relaciones que ha tenido la mamá de Nicolás, se sabe de su matrimonio con el cantante Óscar Athié y su química con Eduardo Yáñez cuando trabajaron juntos en la telenovela 'Amores Verdaderos'.