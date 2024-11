Aunque el cuerpo de Liam Payne ya haya sido trasladado a Inglaterra para ser velado y sepultado, las noticias e investigaciones sobre su muerte no se detienen. Tras un nuevo hallazgo por parte de las autoridades argentinas, se ha podido identificar a tres imputados en la muerte del famoso y reconocido cantante.

Entre los nombres sobresalió el de Rogelio Luis Nores, un empresario quien habría sido el último en ver y compartir tiempo con el exintegrante de One Direction. Según la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Argentina, Rogelio ha sido imputado por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes.

El empresario se había encargado de acompañar al artista desde su llegada a Argentina, lo que incluso, había provocado rumores de una relación entre ambos. Sin embargo, estas insinuaciones también fueron desmentidas por ambas partes, quienes aseguraban solo mantener una buena amistad.

Antes de la detención, Rogelio declaró para el Daily Mail sobre la última vez que vio a Liam, siendo esta el mismo día de su muerte. Aclara que en el momento que se retiró del hotel, el cantante se encontraba bien, desmintiendo así que lo había dejado en estado de riesgo.

"No abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día. Me fui 40 minutos antes de lo sucedido, y en el lobby había más de 15 personas conversando y bromeando con él cuando me fui", aseguró el empresario sobre los señalamiento de abandono en su contra.