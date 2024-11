La reconocida cantante y actriz mexicana Thalía ha tomado la decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales tras el fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, ocurrido el pasado 8 de noviembre. Esta noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo y a los millones de seguidores de la artista, conocidos cariñosamente como 'ThalyFans'.

Thalía compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, dirigido tanto a sus fans como al público en general. En sus palabras, la intérprete de 'Amor a la mexicana"' expresó:

"Amados ThalyFans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros. Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz. A los medios, gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado, y gracias a todos por su sincero pésame. Una vez más, gracias por siempre estar. Los amo".

Este mensaje fue acompañado por fotografías de Thalía junto a su hermana, lo que añadió un toque aún más emotivo al anuncio.

La decisión de Thalía de tomarse un descanso de las plataformas digitales refleja la profundidad de su dolor y la necesidad de encontrar un espacio de tranquilidad para procesar la pérdida. Esta pausa en su actividad online marca un cambio significativo para la artista, quien ha mantenido una presencia constante en redes sociales a lo largo de los años.

No obstante, la noticia del retiro temporal de Thalía de las redes sociales ha generado una ola de apoyo y comprensión por parte de sus seguidores. Muchos fans han expresado su solidaridad a través de mensajes de aliento y respeto por el duelo de la artista.

Otra que hizo uso de las redes sociales para compartir su dolor fue Laura Zapata, otra de las hermanas, quien a pesar de no haber tenido la mejor de las relaciones con Ernestina, dedicó un sentido mensaje: "Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean".

El último adiós a Ernestina Sodi

El funeral de Ernestina Sodi, periodista y escritora de 64 años, se llevó a cabo el 11 de noviembre en la Ciudad de México. El evento contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo a Thalía, quien viajó desde Estados Unidos para despedir a su hermana. La ceremonia tuvo lugar en el Panteón Francés, donde se presume que descansarán los restos de Ernestina.