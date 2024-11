La reciente canción '+57', que reúne a destacados artistas del género urbano colombiano como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums, ha sido objeto de controversia debido a un verso que fue considerado inapropiado por muchos usuarios en redes sociales.

La letra original: "Mamacita desde los fourteen (14)", fue señalada por hacer referencia a la sexualización de menores, lo que llevó a un cambio en la letra, reemplazando fourteen (14) por eighteen (18), según se escuchó en la modificación que se encuentra en Spotify y se espera que pronto se actualice en otras plataformas de audio y video.

El cambio de la letra generó comentarios en las redes sociales, muchos estuvieron de acuerdo con la acción de modificar el contenido del sencillo: "Ojalá hicieran eso con tantas músicas fuera de contexto"; "Ya que 😂"; "Me parece una ridiculez esto. Tuvieron que juntarse varios artistas para que en una canción estalla la bomba donde hay más canciones que dicen más barbaridades que está"; "Ojalá hicieran lo mismo con las otra música gente ridícula"; "¿Tanto le costaba poner una edad adulta? Se tiene que ser muy poco empático y desconocer lo que sucede en su propio país como para no ser consciente de lo peligroso que son algunas cosas"; "Creció rápido la niña 😂".

El lanzamiento de '+57' el 7 de noviembre de 2024 generó gran expectativa entre los seguidores de la música urbana, logrando millones de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, el éxito del tema no estuvo exento de controversias, lo que generó un debate sobre la responsabilidad de los artistas en el contenido de sus letras y su impacto en la sociedad.

El cambio en la letra se produjo en medio de una creciente presión social y política. Carolina Giraldo, Juana Londoño y otros congresistas enviaron una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) solicitando que los intérpretes de la canción recibieran capacitación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de pedir que la canción fuera retirada de las plataformas digitales.

Además, la polémica se intensificó cuando el Icbf expresó su preocupación por el contenido de la canción, destacando que algunas frases podrían promover la sexualización temprana y enviar mensajes erróneos a los jóvenes, especialmente en relación con el consumo de sustancias y conductas irresponsables. La directora del Icbf Astrid Cáceres, señaló que frases como "parecen inocentes, pero no son así" plantean una visión errónea en los menores.

"Rechazo a la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes", compartió la entidad del estado que trabaja por la prevención y protección de los menores en el país.

ATENCIÓN 🚨 Desde la #ComisiónSegunda se ha solicitado que el @ICBFColombia convoque a @karolg y demás autores de la canción '+57' a una capacitación de concientización acerca de la importancia de velar por el bienestar de la niñez. 👇 pic.twitter.com/xL8Q0Ob3k3 — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) November 12, 2024

A pesar de las críticas, Karol G defendió la canción, argumentando que varias rimas fueron sacadas de contexto: "Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva".

Sin embargo, ofreció disculpas públicas y expresó su afectación por la controversia: "Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón".