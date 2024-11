Karol G ha tenido un 2024 de fantasía. El trabajo con su fundación 'Con Cora', su gira mundial con 'Mañana Será Bonito Tour' y su debut como actriz en la serie Griselda de Netflix personificando a 'Carla' son solo algunos de los éxitos que ha disfrutado.

Además, La Bichota tiene ocho nominaciones a los Latin Grammy, lo que la convierte en la mujer más nominada de 2024.

A todo eso se suma una nueva colaboración que promete revolucionar toda la movida del reggaetón en Colombia y América Latina.

Oficializada en una publicación en Instagram, Karol G presentó el nuevo tema titulado '+57', en referencia al código telefónico usado para hacer llamadas internacionales a Colombia, que se lanzará el próximo 7 de noviembre.

Esta canción promete hacer estallar las redes sociales por tratarse de un tema inédito en el que colaborará con los principales reggaetoneros de su país como lo son J Balvin, Maluma o su actual pareja Feid.

Un parche reggeatonero de otra dimensión

El featuring no se limita solo a los tres máximos exponentes urbanos del país cafetero, porque también participarán en la melodía los talentos en ascenso Ryan Castro y Blessed, así como otros invitados como . Todos bajo la batuta del productor Ovy On The Drums que acostumbra a producir con la autora de 'Si Antes Te Hubiera Conocido'.

Antes de hacer oficial la colaboración Karol G ya había adelantado hace un par de días a través de su cuenta de TikTok el final de la melodía donde se podían escuchar todos los cantantes que iban a participar en el proyecto, mientras que ella y Ovy On The Drums bailaba ante las cámaras.

Fans emocionados dentro y fuera de Colombia

Tanto en TikTok como en Instagram sus fanáticos enloquecieron por la magnitud de la colaboración, que promete posicionarse en los primeros lugares de las carteleras de Colombia, Latinoamérica y los charts de plataformas digitales como Spotify o Apple Music.

"Ayyy mi madreee, solo falto Bad Bunny y tiembla la industria", dijo una usuaria en Tik Tok, mientras que en Instagram uno comentó "otro himno pa poner en los actos cívicos", dijo entre risas.

Sin embargo, no todos fueron celebraciones y festejos en los comentarios, porque hubo algunos que señalaron que faltaron artistas del reggaetón colombiano como Reykon 'El Lider', Farina, o incluso Shakira, que en los últimos años ha destacado dentro del movimiento urbano y con la que realizó 'TQG'.

Karol G buscará con '+57' recrear la popularidad que acumuló 'Poblado (remix)', donde también colaboró con J Balvin y que fuera de Nicky Jam, nacido en Boston pero habitual en Colombia, solo tuvo artistas locales como Totoy El Frío, Cassin o Natan & Shander.

El tema también ayuda a acallar los rumores del fin de su vínculo sentimental con Feid, tras varias semanas de ausencia en redes sociales y llega días después de su llamativa colaboración con la iraní Sevdaliza en 'No Me Cansaré'.

Karol G sigue trabajando desde los estudios a pesar de haber culminado su gira mundial por 2024 y a la fecha continúa siendo la artista femenina latina más escuchada en todo el mundo en Spotify, con más de 6 mil millones de reproducciones.