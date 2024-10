Oiga mor, el Ferxxo sí lee los TikTok. No es una suposición, él mismo lo acaba de decir.

Si hay un artista que en los últimos años ha ido subiendo como espuma en el mundo de la música latina, es sin duda Feid. El colombiano no solo se ha ganado el cariño de la gente por su trabajo dentro del género urbano y el amor que le demuestra a Karol G, sino también por su personalidad amigable y relajada que muestra sin temor.

En las últimas horas, don Salomón Villada Hoyos, Salo para los amigos, y Ferxxo para los fans más intensos, se ha hecho viral en TikTok luego de una entrevista que no tardó en darle la vuelta a dicha red social. Todo ocurrió cuando el colombiano fue invitado al espacio de entrevistas de Chente Ydrach donde conversó con el comediante de distintos temas, algunos relacionados a su música y otros no tanto.

La plática inició con Chente haciendo una broma sobre cómo Feid había llegado al estudio y había pedido café, a lo que el colombiano confesó que era uno de sus "vicios". Del mismo modo aprovecharon a tener un pequeño intercambio de palabras donde ambos dedicaron halagos al café colombiano, considerado como uno de los mejores a nivel mundial históricamente.

En cuanto a su trabajo, el compositor de 32 años fue abordado sobre el éxito que su última gira 'Ferxxocalipsis' había tenido, haciendo énfasis en su último show en 'El Choli' de Puerto Rico. Hablaron un poco de la organización del show y Feid confesó que gran parte del equipo de 140 personas que lo acompaña en el tour son parte de su familia, mencionando como su hermana es la diseñadora de su línea gráfica, una prima es su corista, e incluso su chef es uno de sus primos.

De igual forma, el artista mencionó la emoción que causaba en él poder visitar Puerto Rico y presentarse frente al público boricua. Esto no solo por la energía y lo arraigado de la cultura del reguetón, sino también porque considera que es el único público que entiende por completo las letras de sus canciones, debido a que en estas hay muchas expresiones boricuas.

"Del 100% de una canción, hay 10 o 15% de palabras que son de acá (Puerto Rico). Considero que es la única parte del mundo donde van a entender todo el contexto de una canción mía", manifestó el cantante.

Una de las cosas que más llamó la atención, fue cuando Feid mencionó la importancia de TikTok para darle visibilidad a su trabajo y el de otras personas al que el considera que vale la pena. De este modo, mencionó el caso de Maisak, un artista con el colaboró el pasado mes de septiembre y que conoció su trabajo a través de dicha plataforma.

Todo ocurrió mientras él se encontraba navegando por la aplicación cuando empezó a recibir varias notificaciones de sus fans etiquetándolo en lo mismo. Movido por la curiosidad llegó al trabajo de Maisak, lo que derivó en la canción 'Se me olvida', lanzada el pasado 10 de septiembre.

Por supuesto, no podía faltar el tema de su relación con la superestrella Karol G. Chente le preguntó a Feid cómo lidiaba con es escrutinio mediático sobre él y su pareja, a lo que el colombiano le dijo que no le daba importancia y que desde el momento en el que decidió dedicarse a la música y volverse una figura, sabía que eso era algo que no podía evitar.

"Yo digo que es parte de (ser famosos). Si yo cojo lucha con eso voy a ser infeliz. Si quiero ser lo que soy, (hacer) el trabajo que escogí, tengo que aceptarlo con la exposición", declaró el artista.

Pero la conversación también tuvo espacio para temas fuera del ámbito profesional. Hace un par de días, Álvaro Díaz, colega y amigo del colombiano visitó el set de Chente donde compartió como Feid había arruinado la sorpresa de cumpleaños de Sousa, otro cantante amigo de ambos, fragmento de la entrevista que se hizo viral en redes.

Como era de esperarse, Feid fue abordado sobre el tema y entre risas entre él y su entrevistador, aclaró que nadie le dijo que era una sorpresa, por lo que le comentó al cantante que lo vería en su celebración cuando este no sabía nada. La anécdota desató las risas en el set luego de asegurar que no era su intención. Sin embargo, lo más divertido fue cuando dijo que al final ni siquiera fue a la fiesta.

De este modo, la conversación entre el colombiano y Chente le permitió a los fans conocer un poco más sobre el artista, sus formas de trabajo y cómo lidia con todas la implicaciones alcanzar el éxito que él ha conseguido en cuestión de un par de años.