Farruko tomó sus redes sociales para hablar de la canción del momento, '+57', de Karol G, Feid, J Balvin, entre otros artistas. Aunque muchos la están criticando, el artista boricua se fue por otro camino.

Su decisión fue alabar la intención de los colombianos de unirse para lanzar una super colaboración, a diferencia de sus compañeros del género en Puerto Rico. Con un video colgado en su cuenta de Instagram, Farruko fijó posición sobre el tema del momento.

Farruko fue autocrítico

El cantautor de música urbana latina subrayó cómo la mayoría de los puertorriqueños que están en el género prefieren hablar de "matar gente" en sus canciones en lugar de crear música que devuelva el perreo que caracterizó al reggaetón años atrás.

"Sacando la cara por el reggaetón, porque nuestros hermanos colombianos nos llevan ajorao (molestos), porque en mi isla todos los nuevos son 'bichotes' y matan gente en todas sus canciones", comenzó Farruko.

Farruko comparó la situación actual en la música urbana de Puerto Rico que a diferencia de la de Colombia está en desunión y es imposible ver un junte parecido, debido a que existen presuntos problemas entre los exponentes boricuas.

"Al paso que vamos en unos años la gente olvidara que de aquí salió el verdadero 'mazacote' y nosotros no hacemos canciones de varios artistas en reggaetón porque los traperos no se llevan entre ellos y le baja la movie o no saben montarse en un reggaetón... Mala mía, pensé en voz alta", dijo el artista.

Antes de finalizar le hizo mención al talento en ascenso Conep, con quien colabora en el tema que lanzó el pasado 8 de noviembre llamado 'Costumbre', que es el que aparece cantando en el video mientras maneja.

La controversia de '+57'

El tema ha despertado controversia por muchas razones, pero especialmente al ser acusada de que promueve sexualización de menores de edad.

Un pasaje del tema cantado por Feid que cita "una mamacita desde los fourteen", despertó el rechazo colectivo al tema que llevó hasta a disculparse públicamente a Karol G por la letra a través de un comunicado.

"Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva (la de sexualizar) pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. En ese caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente", dijo Karol G.

A pesar del debate colectivo desde su salida el pasado jueves '+57' acumula casi 20 millones de visitas en YouTube.