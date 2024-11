Teresa Padrón, íntima amiga y manager del asesinado artista latino El Taiger, legalmente llamado José Manuel Carbajal Zaldívar, insistió que aún no se ha hecho justicia por la muerte del cubano en Miami, Estados Unidos.

A pesar de que Damian Valdez-Galloso fue acusado formalmente del asesinato de El Taiger, la mujer, en entrevista para el programa 'Univision 23', compartió nuevos detalles y aseguró que existe un segundo culpable sin ser detenido.

"Estamos luchando porque cambien el caso de primer grado a segundo grado, para nosotros es muy importante. También es muy importante que todas las personas que de una manera u otra estuvieron involucrados con la situación que pasó ese día, que ellos también salgan a la luz y que ellos también se encarguen de ellos", recalcó.

El presentador del programa Mario Vallejo le preguntó a la entrevistada si tenía información de ese supuesto implicado en el crimen y ella expuso a la esposa de Damian Valdez- Galloso, quien después de ser detenido el asesino, huyó.

"Es imposible que él lo haya hecho solo, es imposible. Alguien lo tuvo que haber ayudado... Se me ha dicho que la esposa de Damián, Ana, tiene que ver con esto y que ella fue la que lo asistió a él. Si esa persona asistió de cualquier manera a este hombre, a montar el cuerpo dentro de un carro. ¿Por qué no llamó al 911? Si esa persona no tiene nada que esconder... ¿Por qué no sale a la luz? ¿Dónde está esa mujer? Supuestamente, esa mujer vivía en esa casa con él, es lo que se dice. Tienen también que darles cargo también, porque esa persona es igual de culpable, porque esa persona pudo haberle salvado la vida a José", insistió.

La policía no confirma que una segunda persona esté involucrada en el caso, sin embargo, ahora que está en manos del departamento de Policía Miami - Dade, podrían salir a relucir nuevos detalles.

No se despidió de su gente

Recordemos que El Taiger, luego de una ardua lucha en terapia intensiva, murió el 10 de octubre de 2024 sin recuperar el conocimiento. El culpable del deceso fue acusado formalmente del crimen tras ser extraditado de Nueva York y actualmente se encuentra tras las rejas en Miami.

De acuerdo con el Departamento de Corrections and Rehabilitation del condado de Miami-Dade, a Damian se le imputaron tres cargos: asesinato en el segundo grado con un arma, alteración de evidencia física y posesión de un arma de fuego y municiones, siendo un criminal convicto.