Los que muchos esperaban, se convierte en realidad. Luego de estar en el tope de las noticias por su separación de Ben Affleck y por el éxito obtenido con el drama 'Unstoppable', la súperestrella Jennifer López regresa a la comedia romántica con 'Office Romance', un proyecto de Netflix que se rodará en marzo de 2025 según el medio Deadline.

El esperado regreso de 'La Diva del Bronx' será de la mano del afamado Ol Parker, director de historias como 'Imagine Me & You' y 'Mamma Mia! Here We Go Again' y de los productores Aaron Ryder y Andrew Swett por Ryder Picture Company; Goldstein, Joe Kelly; y López, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina por Nuyorican Films y Courtney Baxter para Nuyorican Films.

Para los televidentes es una gran sorpresa que la reina de las comedias vuelva a meterse en su papel, pues desde su participación en el filme 'Marry Me' (Cásate conmigo) en 2022, que encabezó junto a Maluma, deseaban verla regresar a una historia similar y ¡Se les cumplió!

Aunque el proyecto hasta el momento no cuenta con una sinopsis oficial, su encabezado lleva a pensar que la actriz encarnará a una empleada de oficina que encontrará a su media naranja en el lugar menos pensado.

En esta apuesta del gigante de streaming, JLo trabajará al lado del actor Brett Goldstein, un artista que desde 2010 ha calado muy bien en el mundo de la actuación, cumpliendo roles en películas como 'Ted Lasso' en la que interpretó a Roy Kent, dicho papel le dio la oportunidad de ganar su primer Prime time Emmy como el Mejor Actor Secundario de Comedia en 2023. Ahora, actúa junto a la reina de las comedias románticas.

Hasta el cierre de esta emisión, se desconoce cuándo se estrenará 'Office Romance', pero al revelarse que iniciarán grabaciones en marzo de 2025, se especula que julio sea el mes elegido para su lanzamiento.

La reina de las comedias románticas

A diferencia de Brett, López sí tiene su camino bien pavimentado en el mundo de las comedias románticas, proyectos como 'Selena', 'Maid in Manhattan', 'Shall we dance?', y 'Monster in law' lo avalan.

Hace dos años la vimos interpretando a la estrella de pop Kat Valdez, quien descubrió que su prometido (Maluma) la engañaba con otra poco antes de su planificada boda. El dolor la llevó a tomar una drástica decisión: casarse con un fan que está entre el público.