La palabra leyenda se le hace pequeña a la hora de rendirle tributo a Silvia Pinal, quien falleció en un hospital de Ciudad de México a los 94 años de edad. Su familia, sus amigos y el mundo entero la recordarán como la gran y última 'Diva del Cine de Oro', y ella no esperaba menos.

En una entrevista con el periodista Tony Dandrades tiempo antes de su partida, la afamada actriz reveló cómo quería que su público la recordara en caso de morir.

"Yo creo que no me pueden recordar más que como soy. No voy a cambiarles nada, pero espero que el resultado sea bueno. Creo que he tenido cosas buenas, agradables, creo que he tratado siempre de quedar por agradecimiento a ellos, a la gente que me ha querido, al público que me va a ver", expuso Silvia Pinal hace algún tiempo.

En la mencionada conversación, ella también agradeció por la receptividad de su público "Yo creo que tengo que estar muy agradecida, o sea y eso lo saben". Y dijo que solo cambiaría un solo episodio de su vida: "Que no se me hubiera muerto mi hija".

El triste día llegó

Lamentablemente la hora de partir llegó, Silvia murió este jueves 28 de noviembre tras una complicación respiratoria que resultaron de una broncoaspiración producto de su condición médica preexistente.

Recordemos que la actriz sufría de acalasia, una condición que altera la habilidad para tragar adecuadamente, lo que provocó que los alimentos o líquidos ingresaran a sus pulmones, causando así la formación de colapsos pulmonares.

Pinal entró al hospital por una infección en las vías urinarias, pero se convirtió en un factor secundario ante los graves problemas respiratorios que padecía.

El diagnóstico definitivo de la actriz se mantuvo en secreto durante la mayor parte de su hospitalización, y la familia optó por no revelar los pormenores médicos hasta después de su fallecimiento. No obstante, conforme avanzaban los días, se descubrió qué condujo a su deceso, la evolución de los colapsos pulmonares y los episodios de broncoaspiración.

La noticia del fallecimiento de Pinal fue corroborada por su hijo Luis Enrique Guzmán, quien manifestó su sufrimiento ante la pérdida de la mujer que, para muchos, se convirtió en una leyenda viva del cine mexicano.