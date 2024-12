Fernanda Torres, nacida el 15 de septiembre de 1965 en Río de Janeiro, Brasil, es una destacada actriz reconocida por su trabajo en cine, teatro y televisión.

Hija de los renombrados actores Fernando Torres y Fernanda Montenegro, creció en un ambiente artístico que influyó en su carrera desde muy temprana edad.

También puedes leer: Globos de Oro 2025: Todos los nominados

Debutó en el teatro en 1978 con la obra 'Um Tango Argentino' y comenzó su carrera televisiva en 1979 con la telenovela 'Nossa Cidade'. Desde entonces, ha acumulado una vasta experiencia y numerosos reconocimientos a lo largo de más de cuatro décadas.

Fernanda ha participado en más de 25 películas a lo largo de su carrera. Algunos de sus papeles más memorables incluyen:

'Eu Sei Que Vou Te Amar' (1986): En esta película, su actuación le valió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes y el Festival de Cine de La Habana. La historia aborda el amor y la complejidad de las relaciones humanas.

'A Marvada Carne' (1985): Por este papel, ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cinema de Gramado.

'Redentor' (2004): Dirigida por su hermano Cláudio Torres, donde interpretó a Isaura, mostrando su versatilidad en papeles dramáticos.

'Casa de Areia' (2005): En esta película, co-protagonizó junto a su madre, Fernanda Montenegro, lo que añadió un toque especial al filme al tener a ambas actrices compartiendo la pantalla.

'A Mulher Invisível' (2009): Una comedia romántica donde interpretó a Lúcia, demostrando su habilidad para abordar diferentes géneros cinematográficos.

En televisión, ha sido parte fundamental de numerosas telenovelas y series. Algunas de las más destacadas son:

'Selva de Pedra' (1986): Interpretó a Simone Marques/Rosana Reis, un papel que la catapultó a la fama.

'Belíssima' (2005): Su personaje Bia Falcão se convirtió en uno de los favoritos del público.

'Tapas & Beijos' (2011-2015): En esta exitosa sitcom, interpretó a Fátima de Souza, mostrando su talento para la comedia.

Te puede interesar: Salma Hayek y otros latinos claves en la reconstrucción de la catedral de Notre Dame

Además de su trabajo como actriz, Fernanda también ha incursionado como guionista, contribuyendo al desarrollo de historias que reflejan la realidad brasileña, entre sus aportes destacan: 'Redentor' (2004) y 'O Juízo' (2018).

Golden Globes 2025

Fernanda fue nominada a los Golden Globes 2025 como Mejor Actriz Dramática por su papel en 'I'm Still Here'. Esta nominación marca un importante logro no solo para ella sino también para la representación latina en Hollywood.

En su nominación, compite con otras actrices reconocidas como Pamela Anderson por 'The Last Showgirl', Angelina Jolie por 'Maria', Nicole Kidman por 'Babygirl', Tilda Swinton por 'The Room Next Door' y Kate Winslet por 'Lee'.

En la película 'I'm Still Here', Fernanda interpreta a Eunice Paiva, una madre de cinco hijos que, tras la desaparición de su esposo durante la dictadura militar en Brasil en 1971, se ve obligada a reinventarse para enfrentar la adversidad. Su actuación ha sido aclamada por la crítica, destacando su capacidad para transmitir la resiliencia y determinación de su personaje en medio de la opresión política.

Dirigida por Walter Salles, 'I'm Still Here' le ha dado a Fernanda y al resto del elenco y equipo múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine de Venecia. Además, ha sido seleccionada para representar a Brasil en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de la Academia 2025.

Una vida personal alejada de los lentes

En el ámbito personal Fernanda también brilla, pues está felizmente casada con el cineasta Andrucha Waddington desde 1998. Juntos tienen dos hijos: Joaquim, nacido en 2000, y Antônio, nacido el 10 de abril de 2008. Además, es madrastra de João (nacido en 1993) y Pedro (nacido en 1995), hijos de Andrucha de relaciones anteriores.

En septiembre de 2024, la actriz, que es muy reservada con su vida privada, compartió en sus redes sociales una foto junto a su hijo menor, Antônio, de 16 años, alistándose para el Festival de Cine de Venecia, donde la actriz estuvo presente para promocionar, 'I'm Still Here', que hoy la tiene acaparando titulares.