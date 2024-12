Durante una parada de la gira 'Christmas Time' de Mariah Carey, una velada festiva para celebrar el 30 aniversario de su álbum 'Merry Christmas' se volvió caótica cuando estalló una pelea entre los miembros del público.

La trifulca estalló mientras Carey interpretaba su clásico navideño 'All I Want for Christmas Is You' (1994).

Lo que empezó como un pequeño desacuerdo entre dos mujeres de la sección de orquesta no tardó en agravarse. Según las imágenes de vídeo, una mujer de cabello oscuro empujó a una rubia por detrás, lo que provocó que la rubia tomara represalias arrojándole su bebida. Esta respondió con un golpe, y la situación se agravó al involucrarse otras personas del público.

A fight occurring at Mariah Carey’s Christmas concert.



pic.twitter.com/i7zQ00GFR4 — Mr. Pop (@MrPopOfficial) December 5, 2024

La pelea se extendió por varias filas y varios hombres se sumaron al agarrón. Un hombre con gafas intentó separar a las mujeres, mientras otros avivaban el caos. Un hombre de pelo blanco gritó a la multitud, aumentando la tensión. Mientras tanto, otro individuo, al parecer el único adulto sereno, intentó sujetar a uno de los hombres para calmar la situación.

La ironía de la escena no pasó desapercibida, ya que el emblemático himno navideño de Carey seguía sonando de fondo, proporcionando una banda sonora inverosímil al desorden que se estaba produciendo. Los usuarios de las redes sociales describieron la escena como un enfrentamiento entre 'un montón de Karens', y algunos bromearon sugiriendo que los combatientes habían bebido demasiado vino.

No se ha confirmado la fecha exacta de la pelea, pero el vídeo se compartió por primera vez en Internet el 1 de diciembre, coincidiendo con el concierto de Carey en Washington, D.C., en el Capital One Arena. En el vídeo se oye a un espectador frustrado gritar: "¿Dónde está la la maldita seguridad?", mientras la pelea se extiende por las filas.

I was standing right next to them. pic.twitter.com/5tOLxCmMFq — Aaron (@aaronnezzy) December 5, 2024

Las reacciones en Internet oscilaron entre el humor y la exasperación.

"Siempre las Karens enfadadas arruinando la diversión de los demás", escribió una persona, mientras que otra bromeó: "Supongo que eso no era lo que querían para Navidad". Los comentarios también apuntaron a la persona que filmaba el altercado, con un usuario señalando: "LAS PERSONAS QUE POSAN MIENTRAS ESTAN GRABANDO LA SITUACION SON IGUALES QUE LOS QUE CAUSAN EL DESORDEN".

El clásico tema de 55 años 'All I Want for Christmas Is You' alcanzó un hito sin precedentes con el Premio Diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

El tema, escrito y producido por Carey y Walter Afanasieff, vuelve a entrar anualmente en las listas de éxitos de todo el mundo en las semanas previas a la Navidad, en parte debido a que se añade a las populares listas de reproducción de temporada.