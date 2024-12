La actriz británica Millie Bobby Brown se despidió de su personaje de Eleven con gran nostalgia y llanto al final de las filmaciones de su serie 'Stranger Things', después de cinco temporadas.

La artista publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos y videos nunca vistas anteriormente, en los que incluyó imágenes espontáneas de sus años interpretando a la joven con superpoderes en la serie de Netflix.

En el carrusel se ve cómo ha crecido a lo largo de los años que ha interpretado a Eleven, desde que comenzó a filmar a finales de 2015. En los nueve años en los que se ha filmado 'Stranger Things', la actriz no solo ha crecido ante los ojos del público, sino que también contrajo matrimonio.

Han sido unas transiciones de vida importantes.

Las fotos y videos también muestran momentos detrás de las cámaras. Algunas, incluso, acompañan momentos icónicos de la serie. Uno de los más emotivos fue el discurso de despedida que le dio al equipo al final de las grabaciones de la serie.

¿Y acaso la graduación no se supone que trae alivio, como estar feliz de dejar atrás a los maestros y compañeros de clase? Yo no. No estoy ni cerca de estar lista para dejarlos. Los quiero a cada uno de ustedes, y siempre llevaré conmigo los recuerdos y los lazos que hemos creado juntos como una familia. Los quiero", expresó antes de estallar en llanto.

Acompañándolas, escribió el mensaje: "Con amor, El".

Will y Mike dicen adiós

Millie Bobby no fue la única del elenco en compartir con los fans su nostalgia por haber terminado con el proyecto que dominó gran parte de sus jóvenes vidas.

"Acabamos de terminar la temporada 5 de Stranger Things. Todavía estoy en shock. La filmamos durante un año y voy a extrañar muchísimo a todos mis amigos y a nuestros personajes. Cuando pienso en la serie, me viene a la mente esta primera foto. Un grupo de jóvenes divertidos creando algo que creen que es genial, pero realmente sin tener idea de lo que vendría después. Siento que todavía somos esas personas, y tengo la suerte de seguir junto a ellos hoy en día. Espero que amen esta temporada tanto como yo. Nos vemos el próximo año", escribió Finn Wolfhard.

Noah Schapp, el actor que interpretó a Will, el personaje principal de la serie, también se sinceró en las redes sociales:

"Hace dos días, filmé mi última escena como Will Byers y me siento muy sentimental. Al cerrar este capítulo de mi vida, no puedo evitar estar eternamente agradecido por las personas increíbles que conocí y por las valiosas lecciones de vida y carrera que aprendí en esta década de viaje. Aquí están las 10 más importantes que quiero compartir con ustedes:

Los hermanos Duffer me enseñaron que el proceso creativo lleva tiempo y que está bien ser meticuloso para crear momentos perfectos. Shawn Levy me mostró que, a veces, menos es más. El equipo de producción me enseñó que puedo ser profesional mientras construyo conexiones genuinas, como una familia. Finn me enseñó a ser constantemente curioso y a apreciar lo que sucede detrás de cámara. Winona despertó mi amor por el cine al presentarme sus clásicos favoritos, desde 'La fuerza del cariño' hasta 'Casi famosos'. Millie me enseñó a abrazar mi lado más divertido y que la vida nunca debe tomarse demasiado en serio. Gaten me mostró que ser un nerd es genial y que nunca debo sentir vergüenza por mi amor por aprender. Caleb me enseñó que ser directo y comunicar lo que siento es necesario cuando algo me preocupa. Sadie me recordó que, aunque estemos creciendo, es importante abrazar al niño que llevamos dentro y nunca dejarlo ir. Charlie me demostró que la verdadera masculinidad está basada en el amor, la bondad y la compasión.

Mientras crecía, siempre me sentí como un extraño, sin estar seguro de dónde encajaba. Navegar por la vida bajo el foco público mientras cargaba con ese sentimiento, pasando por cada etapa incómoda y momento vergonzoso expuesto al mundo, ha sido definitivamente una experiencia inusual. Pero me siento honrado de haberlo compartido con mis increíbles compañeros de reparto, quienes lo entienden de una manera que nadie más podría.

'Stranger Things' fue más que un trabajo; fue un sueño de toda la vida. Un sueño hecho realidad gracias a los hermanos Duffer. Gracias por confiar en mí cuando solo era un niño de 10 años y por darme algo tan importante para ustedes. Juntos, este elenco y equipo construyeron algo muy especial, y no podría estar más emocionado de que el mundo vea el capítulo final.

'Stranger Things' es una historia sin fin para mí: estará en mi corazón para siempre.