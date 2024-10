In English here

La actriz británica Millie Bobby Brown y su nuevo esposo Jake Bongiovi compartieron fotos espectaculares de su boda y de su amor en las redes sociales.

El miércoles 2 de octubre, la actriz de 'Stranger Things' publicó en Instagram un carrusel de imágenes de la ceremonia. La gran sorpresa fue que la pareja invitó para encargarse de la ceremonia nada más y nada menos que a Matthew Modine, quien interpreta a Doctor Brenner, el villano de la serie de Netflix.

"Por siempre y para siempre, tu esposa", escribió la artista y fundadora de la empresa Florence by Mills en su pie de foto. La publicación incluía hermosas instantáneas en blanco y negro de su boda, una foto de Brown soplando una burbuja en la pista de baile, y los dos compartiendo su primer beso como esposos en el altar.

Según 'PEOPLE', Brown y Bongiovi — hijo de Jon Bon Jovi — se casaron en mayo.

Otras fotos mostraban a los recién casados caminando, sonriendo y posando frente a verdes praderas.

Brown anunció su compromiso con Bongiovi con la letra de la canción de Taylor Swift "Lover" en abril de 2023.

Jake también compartió fotos de su boda en Instagram, con un pie de foto similar: "por siempre y para siempre, tu esposo".

Su publicación incluía un set diferente de fotos, como una imagen de él solo en una habitación, una foto sonriendo junto a su padre y una instantánea de él y su esposa en el altar intercambiando votos.

Sin embargo, uno de los detalles más curiosos fue la decisión de invitar a Modine y darle un papel tan importante como el del oficiante de la boda. Doctor Brenner fue quien crió a Eleven, el personaje de la novia en 'Stranger Things', hasta que acaba con él al darse cuenta de que había sido usada como conejillo de indias.

'Cosmopolitan' informó que las fotos de la pareja fueron tomadas por la fotógrafa Sandra von Riekhoff.

Aunque la pareja no ha hablado públicamente sobre su reciente unión, Jon Bon Jovi comentó sobre la boda en 'The One Show' de la BBC.

"Están muy bien", dijo el músico de "It's My Life". "Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, la novia lucía hermosa y Jake está feliz como nunca. Es verdad".